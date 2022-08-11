McDonald's возвращается в Украину: в каких городах заработают рестораны

Первые рестораны McDonald's должны запустить в Киеве и на западе Украины. На восстановление цепочки поставок продуктов и адаптацию персонала уйдут несколько месяцев.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила возобновить работу в Киеве и на западе Украины. Об этом компания заявила в Facebook.

Предварительно специалисты вели длительные консультации украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности.

"Учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины", – сказано в сообщении.

Следующие несколько месяцев McDonald's и ее партнеры займутся восстановлением цепочки поставок продуктов в рестораны, подготовкой помещений ресторанов к обслуживанию клиентов и возвращением сотрудников в рабочую среду.

Компания обещает внедрить расширенные процедуры и протоколы безопасности.

Открытие McDonald's в Украине – дело не в бургерах

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посчитал решение McDonald's политическим и приветствовал его. По его словам, украинская сторона вела долгие переговоры и убеждала McDonald's возобновить работу в Украине.

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины", — написал глава МИД Украины.

"Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", – отметил он.

Министр убежден, что дело далеко не в бигмаках. Возвращение крупной американской компании станет сигналом для международного бизнеса о возможности работать в Украине, несмотря на войну.

Напомним, что недавно руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's Алеся Муджири заявила об отсутствии конкретного решения об открытии ресторанов сети в августе.

СМИ ранее писали о планах руководства McDonald's возобновить работу заведений сети в августе. Гендиректор украинского офиса Юлия Бадритдинова рассказывала про обновления протоколов безопасности и проверки бомбоубежищ возле ресторанов.

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