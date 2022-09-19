Теперь официально: McDonald's объявил об открытии первых трех ресторанов в Киеве 20 сентября

Популярная сеть быстрого питания начинает поэтапное открытие своих заведений. Сначала рестораны будут обслуживать только доставку, в нормальном режиме McDonald's в Украине заработает в начале октября.

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McDonald's начинает поэтапное открытие своих ресторанов в Украине с запуска McDelivery. Об этом у себя в Facebook написала глава отдела коммуникаций украинского офиса компании Алеся Муджири.

Как стало известно, первые три ресторана McDonald's в Киеве откроются уже завтра, 20 сентября. Это будут заведения по следующим адресам:

проспект Бажана, 3в (м. Харковская);

ул. Гришко, 7 (м. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Еще через неделю возобновят работу следующие семь заведений в столице Украины.

Сначала заведения будут работать только на доставку.

На карте Glovo, который является партнером McDonald's, можно увидеть, что доставка в первых трех ресторанах будет доступна лишь для части жителей Левого берега Киева.

[ + – ] Доставка Glovo охватит лишь часть Левого берега.

Залы, экспресс-окна и МакДрайв станут доступны клиентам в начале октября.

Впоследствии будут открываться остальные рестораны на западе страны.

"Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", – уточнила Муджири.

Как будут работать рестораны McDonald's

Представитель компании подчеркнула, что стандарты работы McDonald's в Украине не изменятся. При этом из-за боевых действий в стране компания намерена внедрить расширенные процедуры и протоколы для безопасности работников и посетителей.

Новые правила работы McDonald's:

рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы торгового центра, в том случае, если заведение находится внутри);

заведения будут закрываться на время воздушной тревоги. Это даст возможность работникам и клиентам перейти в ближайшее укрытие.

команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Напомним, об открытии первых ресторанов в Киеве с 20 сентября стало известно еще 9 сентября. Об этом рассказал один из сотрудников сети в Киеве. Однако в компании опровергли это сообщение.

Ранее мы писали о том, что в США спор в "Макдональдсе" закончился погромом. Один из посетителей достал топор и начал крушить все вокруг – стеклянные столы, стены и другие предметы ресторана.