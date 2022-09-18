В США спор в "Макдональдсе" закончился погромом, когда клиент достал топор (видео)

На опубликованной записи мужчина достает из рюкзака топор и крушит все вокруг: стеклянные столы, стены и другие предметы ресторана. Он также ударил другого посетителя, который упал со стула.

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Накануне полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который, как предполагается, устроил беспорядки в одном из городских заведении McDonald’s и угрожал клиентам топором. Видео инцидента опубликовал пользователь Twitter McgooShakes,

Этот случай произошел утром в минувшую пятницу. На видеозаписи, которую выложили в сеть, мужчина спорит с другими посетителями, толкает и бьет одного из них. В ответ его начинает бить группа из трех человек. Спор на время прекращается, а после непродолжительной паузы, посетитель достает из рюкзака топор и начинает крушить интерьер заведения общепита — столы, стены и пр. Он также угрожал и несколько раз ударил по голове другого покупателя, после удара мужчина упал на пол со стула.

[ + – ] Помимо топора, в рюкзаке у злоумышленника нашли нож

В дальнейшем злоумышленник сел на свой велосипед и уехал.

В ответ на запрос журналистов полиция города сообщила, что подозреваемого 31-летнего Майкла Паласиоса задержали. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении ущерба, также в вину вменяются угрозы и незаконное хранение оружия.

"Свидетели сообщили, что подозреваемый достал топор из рюкзака и угрожал другим. Он умышленно причинил материальный ущерб заведению. Прибывшие на место офицеры его задержали, в рюкзаке также был найден нож. Сообщений о травмах не поступало", —

Напомним, что рестораны McDonald's начнут работу в Киеве с 20 сентября. По словам представителей компании, заведения пока откроют на Харьковской, Дарницкой площади и Осокорках. Пока "Макдональдс" будет работать только в режиме доставки.

Ранее Фокус сообщал, что не только "Макдональдс" возвращается в Украину. В ближайшее время в Украине вновь откроются магазины одежды из сегмента масс-маркета: H&M, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti.