У США суперечка в "Макдональдсі" закінчилася погромом, коли клієнт дістав сокиру (відео)

На опублікованому записі чоловік дістає з рюкзака сокиру й трощить усе довкола: скляні столи, стіни та інші предмети ресторану. Він також вдарив іншого відвідувача, який упав зі стільця.

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Напередодні поліція Нью-Йорка затримала чоловіка, який, як передбачається, влаштував заворушення в одному з міських закладів McDonald's і погрожував клієнтам сокирою. Відео інциденту опублікував користувач Twitter McgooShakes.

Цей випадок стався вранці минулої п'ятниці. На відеозаписі, який виклали в мережу, чоловік сперечається з іншими відвідувачами, штовхає та б'є одного з них. У відповідь його починає бити група з трьох осіб. Суперечка на якийсь час припиняється, а після нетривалої паузи відвідувач дістає з рюкзака сокиру та починає трощити інтер'єр закладу громадського харчування — столи, стіни й ін. Він також погрожував і кілька разів ударив по голові іншого покупця, після удару чоловік упав на підлогу зі стільця.

[ + – ] Крім сокири, у рюкзаку зловмисника знайшли ніж

Надалі зловмисник сів на свій велосипед і поїхав.

У відповідь на запит журналістів поліція міста повідомила, що підозрюваного 31-річного Майкла Паласіоса затримали. Йому висунули звинувачення в навмисному заподіянні шкоди, також звинувачують погрози та незаконне зберігання зброї.

"Свідки повідомили, що підозрюваний дістав сокиру з рюкзака та погрожував іншим. Він навмисне завдав матеріальних збитків закладу. Офіцери, які прибули на місце, його затримали, у рюкзаку також знайшли ніж. Повідомлень про травми не надходило", — повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, що ресторани McDonald's розпочнуть роботу в Києві з 20 вересня. За словами представників компанії, заклади поки що відкриють на Харківській, Дарницькій площі й Осокорках. Поки "Макдональдс" працюватиме лише в режимі доставки.

Раніше Фокус повідомляв, що не лише "Макдональдс" повертається в України. Найближчим часом в Україні знову відкриються магазини одягу із сегменту мас-маркету: H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti.