Фанат McDonald's розкрив "геніальний" лайфхак, як отримати безкоштовну їжу

Британський "король купонів" поділився трюком, який дає змогу отримати безкоштовні страви вартістю до 310 гривень.

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Експерт зі зниження витрат Джордон Кокс, частий гість програми ITV "This Morning" з 55 000 передплатників в Instagram, поділився своїм простим методом, який дає змогу економити на їжі в McDonald's завдяки "необмеженому трюку". Про це пише таблоїд Daily Star.

У своїй інтернет-пораді Джордон пояснив: "Ніколи не платіть повну ціну за їжу! Ось як це працює: на верхній частині кожного чека McDonald's є опитування під назвою "Food for Thought". Введіть свій код і заповніть анкету (це триватиме 1-2 хвилини), і ви отримаєте ваучер на їжу вартістю 2,99 фунта (154,5 грн. — прим. Ред.), який прийде на вашу електронну пошту.

"Ви можете вибрати Біг-Мак, МакЧікен, Квотер-Паундер, шість курячих нагетсів, Філе-о-фіш або МакПлант із картоплею фрі або салатом як гарнір".

Джордон додав: "Найкраще в цьому трюку — ви використовуєте свій електронний ваучер на сенсорному екрані або на касі, робите замовлення на дешеву страву... і отримуєте новий чек. Потім ви знову заповнюєте анкету й отримуєте ще один ваучер наступного разу". Деякі страви можуть коштувати понад 6 фунтів (близько 310 грн. — прим. Ред.), і якщо ви не хочете пити — це чудовий спосіб заощадити".

Представник McDonald's уточнив: "Збережіть чек і відвідайте нашу сторінку "Опитування задоволеності клієнтів", щоб узяти участь. Після завершення опитування ви отримаєте код підтвердження, який зможете використати під час наступного відвідування McDonald's".

Багато користувачів підтвердили дієвість цього лайфхака в коментарях до відео Джордона. Одна людина поділилася: "Я завжди так роблю, мої друзі не хочуть цим займатися, тому я беру їхні чеки і накопичую їх, у мене вже три".

Інший додав: "Я роблю це, тому що пам'ятаю, як ви розповідали про це на "This Morning". Відтоді, коли я відвідую McDonald's, я проходжу опитування й отримую страву за 2,99 фунта".

Третій користувач назвав цей трюк "блискучим". Ще один коментатор, захоплений лайфхаком, написав: "Учора я об'єднав свої бонусні бали McDonald's з наліпками з картопляних коробок і отримав абсолютно безкоштовну страву. Здається, ми на одній хвилі!".

Нагадаємо, колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харац розповів, через скільки часу бургери, що продаються в ресторанах швидкого харчування, покриваються цвіллю.

Також повідомлялося, що майбутня мама поскаржилася на чоловіка, який фанатично ставиться до теми здоров'я і критикує її за пристрасть до фастфуду, намагаючись взяти під контроль сімейний раціон.