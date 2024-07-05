Фанат McDonald's розкрив "геніальний" лайфхак, як отримати безкоштовну їжу
Британський "король купонів" поділився трюком, який дає змогу отримати безкоштовні страви вартістю до 310 гривень.
Експерт зі зниження витрат Джордон Кокс, частий гість програми ITV "This Morning" з 55 000 передплатників в Instagram, поділився своїм простим методом, який дає змогу економити на їжі в McDonald's завдяки "необмеженому трюку". Про це пише таблоїд Daily Star.
У своїй інтернет-пораді Джордон пояснив: "Ніколи не платіть повну ціну за їжу! Ось як це працює: на верхній частині кожного чека McDonald's є опитування під назвою "Food for Thought". Введіть свій код і заповніть анкету (це триватиме 1-2 хвилини), і ви отримаєте ваучер на їжу вартістю 2,99 фунта (154,5 грн. — прим. Ред.), який прийде на вашу електронну пошту.
"Ви можете вибрати Біг-Мак, МакЧікен, Квотер-Паундер, шість курячих нагетсів, Філе-о-фіш або МакПлант із картоплею фрі або салатом як гарнір".
Джордон додав: "Найкраще в цьому трюку — ви використовуєте свій електронний ваучер на сенсорному екрані або на касі, робите замовлення на дешеву страву... і отримуєте новий чек. Потім ви знову заповнюєте анкету й отримуєте ще один ваучер наступного разу". Деякі страви можуть коштувати понад 6 фунтів (близько 310 грн. — прим. Ред.), і якщо ви не хочете пити — це чудовий спосіб заощадити".
Представник McDonald's уточнив: "Збережіть чек і відвідайте нашу сторінку "Опитування задоволеності клієнтів", щоб узяти участь. Після завершення опитування ви отримаєте код підтвердження, який зможете використати під час наступного відвідування McDonald's".
Багато користувачів підтвердили дієвість цього лайфхака в коментарях до відео Джордона. Одна людина поділилася: "Я завжди так роблю, мої друзі не хочуть цим займатися, тому я беру їхні чеки і накопичую їх, у мене вже три".
Інший додав: "Я роблю це, тому що пам'ятаю, як ви розповідали про це на "This Morning". Відтоді, коли я відвідую McDonald's, я проходжу опитування й отримую страву за 2,99 фунта".
Третій користувач назвав цей трюк "блискучим". Ще один коментатор, захоплений лайфхаком, написав: "Учора я об'єднав свої бонусні бали McDonald's з наліпками з картопляних коробок і отримав абсолютно безкоштовну страву. Здається, ми на одній хвилі!".
Нагадаємо, колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харац розповів, через скільки часу бургери, що продаються в ресторанах швидкого харчування, покриваються цвіллю.
Також повідомлялося, що майбутня мама поскаржилася на чоловіка, який фанатично ставиться до теми здоров'я і критикує її за пристрасть до фастфуду, намагаючись взяти під контроль сімейний раціон.