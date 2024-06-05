Кмітлива туристка розповіла, як відпочити на Мальдівах за 50 доларів

Блогерка Кара детально пояснила в Instagram, як мандрівникам заощадити на проживанні, їжі та транспорті.

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Кмітлива тревел-інфлюенсерка з Великої Британії, яку звуть Кара, вирішила показати, як відпочити на Мальдівах, не спустошуючи свій гаманець. Денні витрати блогерки на проживання, їжу та транспорт склали близько 50 доларів. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За даними Travel Republic, тижневе перебування на Мальдівах може коштувати близько 2 200 доларів з людини, тож не дивно, що орди підписників Кари прагнули дізнатися, як їй вдалося заощадити.

"Щойно приземлилися на Малі! Спробуємо відпочити тут з невеликим бюджетом. Нам з подругою Ташею ще потрібно дістатися до готелю, який знаходиться на іншому острові — Тулусдху, бо це значно дешевше", — розповідає туристка.

Помешкання на березі моря обійшлось їм у 35 доларів з однієї за ніч, включаючи туристичний податок та сніданок.

Кара на Мальдівах Фото: Instagram

Також дівчатам вдалося заощадити гроші на транспорті. Більшість туристів добираються з аеропорту Мале до кінцевого пункту призначення дорогими гідролітаками або швидкісними катерами за 32 долари, а вони обрали для трансферу два місцевих пороми вартістю всього 2,5 долара.

"Нам довелося чекати кілька годин, тому що він ходить лише один раз на день о 14:00. Натомість швидкісний катер доставить вас туди за пів години, але це обійдеться мінімум у 32 долари", — додала блогерка.

Кара і Таша завершили свій перший день на Мальдівах вечерею у класичній місцевій забігайлівці, обравши з меню каррі, роті, рис та пару напоїв. На диво, їхній рахунок склав всього 8 доларів, а загальні витрати за день відпочинку — трохи більш як 50 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.

Крім того, дві туристки з Великої Британії Джемма Сайер і Лідія Ремсі-Стюарт не могли повірити своїм очам, коли відкрили двері свого готельного номера в містечку Паї (Таїланд). Мандрівниці зачинилася у ванній кімнаті й зателефонували до адміністрації закладу, яка прислала їм на допомогу чоловіка з бейсбольною битою та ліхтарем.