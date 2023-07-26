Вирішував питання на Мальдівах: як нардеп Арістов перетворив на відпочинок відрядження до Литви

Депутат, який має доступ до державної таємниці, вільно покинув країну під приводом зустрічі з колегами з литовського Сейму. Генпрокурор відкрив кримінальне провадження, але політику може загрожувати максимум невиплата частини зарплати.

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Народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов на початку липня виїжджав з України до Литви на зустріч із колегами. У Вільнюсі він законно пробув три дні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав від Сейму Литви лист 23 червня із запрошенням для Арістова відвідати країну з 5 до 7 липня, розповів Фокусу голова комітету Олександр Завітневич.

Мета візиту Арістова — зустріч із членами профільного комітету, на якій обговорювали поліпшення міжпарламентського співробітництва, безпекові питання та військово-технічне співробітництво. Обговорення були перед самітом НАТО у Вільнюсі, зазначив голова комітету.

Завітневич не знає, як його заступник потрапив на Мальдіви.

"Людина опинилася за кордоном, її подальші дії ми не контролюємо. Я членів комітету заздалегідь попереджаю, щоб вони стежили за днями відряджень. Іноді бувають проблеми з пересадками на транспорті. Наприклад, поїздка до США займає понад 2 дні", — пояснив він.

Юрія Арістова бачили в готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові

У більшості випадків українські нардепи їздять у відрядження власним коштом. Іноді покриваються витрати офіційних делегацій у ПАРЄ, додав голова комітету.

Особливих вимог до виїзду з України членів Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, які мають доступ до держтаємниці, немає.

"Єдина відмінність для нашого комітету — повідомити перший відділ Ради, який займається секретною інформацією. Ми повідомляємо, в яку країну їдемо і на який термін", — сказав Завітневич.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на запитання Фокуса про те, як Арістов зміг виїхати за кордон, послався на Пункт 2.14 постанови Кабміну від 27 січня 1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". У ньому йдеться, що держслужбовці мають право на перетин кордонів на підставі відповідних рішень про службове відрядження.

Фокус намагався зв'язатися з Юрієм Арістовим телефоном і в соцмережах, щоб отримати коментар. Нардеп не відповів на уточнювальні запитання на момент публікації матеріалу.

Зазначимо, що Арістов 7 липня у Facebook публікував знімки з Вільнюса і звітував про проведену роботу.

"В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії. Планується й інша допомога, яка зміцнить нашу систему ППО, а отже, збереже багато життів наших людей", — писав нардеп.

Позбавлять зарплати: як нардепа Арістова покарають за вояж на Мальдіви?

ДБР 26 липня повідомило про спільне з СБУ розслідування щодо законності виїзду Арістова на відпочинок під час збройної агресії РФ проти України. Генеральний прокурор України за матеріалами ДБР та інформацією у ЗМІ відкрив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей у документи для виїзду за кордон.

У бюро вказували, що з 5 червня до 22 липня нардеп був за межами України. Він виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження "з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви".

А 10 липня, все ще перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня. В електронну систему охорони здоров'я, ймовірно, внесли недостовірні відомості, оскільки медогляду за фактом не було, пояснили правоохоронці.

Під час розслідування стало відомо, що депутат разом із дружиною та дітьми до 22 липня перебував у готелі на Мальдівах. У Арістова провели обшуки, вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками та інші документи. Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення, стаття передбачає обмеження волі до трьох років.

Незважаючи на можливість виїзду з України, народним депутатам треба детально обґрунтовувати мету закордонної поїздки і результати зустрічей в інших країнах, сказав Фокусу політичний аналітик Ярослав Макітра.

Як стверджує політолог, багато депутатів Ради не можуть виїжджати з України навіть із робочих питань — вони часто отримують відмови. Знайти юридичні правопорушення в діях Арістова складно, максимум йому не виплатять частину депутатської зарплати і не дозволять надалі виїжджати з України, коментує експерт.

"Політична відповідальність у вигляді заяви про складання мандата по суті для нього вже настала. Через особливості діяльності його комітету проводяться слідчі дії, щоб перевірити, для чого і як він виїжджав", — додав він.

У справі Арістова доводиться говорити про морально-політичну відповідальність. Але якщо він потрапив на Мальдіви після офіційного дозволу Ради на поїздку до Вільнюса на три дні, з'являться питання і до апарату парламенту, уточнив Макітра.

Чому не чіпають Миколу Тищенка?

Виключений із фракції "Слуга народу". Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали. Майже місяць він був у закордонному відрядженні в Таїланді та В'єтнамі, пояснюючи поїздку "зустріччю з українською громадою".

У липні минулого року Тищенко провів благодійну вечерю в Парижі і зібрав близько 5 мільйонів гривень для ЗСУ.

"Зверніть увагу, скільки тут зіркових гостей і всі вони за Україну. Всі вони в захваті від нас. Від наших справ. Приємним бонусом таких вечерь — аукціон, завдяки якому ми збираємо кошти на Збройні сили. У Парижі ми зібрали п'ять мільйонів на автомобілі для Миколаєва. Далі буде", — повідомляв політик.

Тривалий час Тищенко не з'являвся в Раді. Питання про позбавлення його мандата непросте, адже він пройшов до парламенту як мажоритарник. Макітра пояснює, що з точки зору законодавства України обов'язки нардепа — розмите поняття.

Під пункт робота з виборцями можна підігнати багато речей. Відповідальність за невиконання нардепом обов'язків — це невиплата зарплати за цей період, коли він без важливої причини не приходить на засідання Ради.

"Усе інше — це морально-політична складова. Тищенко залишається депутатом, незважаючи на питання про його вчинки. Забрати мандат у списочника може партія і поставити на його місце іншу людину. У мажоритарника забрати мандат можна за рішенням суду або після втрати громадянства", — зауважив він.

Потрібно проводити вибори на території його виборного округу, а у воєнний час це неможливо. Депутат — це важлива бойова одиниця для влади, тому що потрібні голоси для законопроєктів, підсумував політолог.

Фокус раніше писав, що 48-річний Юрій Арістов може потрапити в армію після складання депутатських повноважень. Арістов подав у Раду відповідну заяву 25 липня.

Нагадаємо, що Микола Тищенко розповідав про "службове відрядження" до Таїланду. За його словами, він їздив власним коштом, щоб провести роботу зі стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії.