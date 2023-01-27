Микола Тищенко виключений із фракції "Слуга народу" після поїздки до Таїланду (фото)

Таке рішення було ухвалено за результатами опитування, яке проводилося між депутатами-членами парламентської фракції. На день раніше Миколу Тищенка також виключили з партії "Слуга народу".

Related video

Народного депутата України Миколу Тищенка після скандалу, пов'язаного з поїздками до Таїланду та В'єтнаму, було виключено зі складу фракції "Слуга народу". Про це 27 січня у своєму Telegram-каналі повідомила речник парламентського об'єднання Юлія Палійчук.

Микола Тищенко таємно їздив до Таїланду — реакція фракції "Слуга народу"

За її словами, після публікації у ЗМІ інформації про те, що народний депутат Микола Тищенко їздив до Таїланду та В'єтнаму, у фракції "Слуга народу" було проведено опитування.

За підсумками процедури нардепи підтримали ініціативу щодо виключення колеги зі складу парламентського об'єднання.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, розпочатого напередодні, прийнято рішення виключити Миколу Тищенка зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", — йдеться у повідомленні Юлії Палійчук.

На момент публікації матеріалу нардеп Микола Тищенко офіційно не коментував своє виключення зі складу парламентської фракції "Слуга народу".

[ + – ] Микола Тищенко виключений із фракції "Слуга народу" після поїздки до Таїланду

Микола Тищенко таємно їздив до Таїланду — передісторія скандалу

У четвер, 26 січня, посольство України в Таїланді офіційно анонсувало візит народного депутата Миколи Тищенка до азіатської країни. У пресрелізі йшлося про те, що колишній заступник голови фракції "Слуга народу" планував зустрітися з представниками української діаспори.

Після анонсу посольства України голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про необхідність провести термінове засідання, на якому розглядатиметься питання про усунення Миколи Тищенка з посади. Голова президентської політсили Олена Шуляк зазначила, що після скандалу Миколу Тищенка виключили зі складу партії.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Микола Тищенко у фракційному чаті "Слуги народу" спробував виправдатися за свою поїздку до Таїланду і заявляв, що в азіатській країні "проводив титанічну роботу".

Скандал із поїздкою Тищенка до Таїланду також прокоментували у Держприкордонслужбі. У відомстві наголосили, що народний депутат на законних підставах виїхав з України, оскільки заборона РНБО про виїзд топчиновників та політиків у воєнний час ще не була доопрацьована Кабінетом міністрів.

Після виключення зі складу партії Микола Тищенко у своєму Facebook прокоментував скандальну поїздку до Таїланду та В'єтнаму. За словами нардепа, його візит до Азії був офіційним, а керівництво "Слуги народу" знало про плани парламентаря. Микола Тищенко також заявив про готовність відзвітувати після повернення в Україну.