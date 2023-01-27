"Пріоритетний напрямок": Тищенко розповів, що за 2 тижні зробив у В'єтнамі та Таїланді

Нардеп заявив, що глава "Слуги народу" та найвище керівництво знає про його поїздку до Азії. Він перебуває там з офіційних причин, про що готовий прочитати після повернення в Україну.

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Народний депутат України Микола Тищенко заявив, що поїхав до Азії з офіційною поїздкою. Він уже 2 тижні перебуває за межами України. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, все вище керівництво, зокрема й голова фракції "Слуга народу", знають про його поїздку.

"Йде війна і ми тільки виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої офіційні зустрічі і задокументовані", — заявив Тищенко.

За його словами, він є співголовою групи дружби із В'єтнамом. Тищенко був у Хошиміні, підписуючи усі необхідні документи приблизно 2 тижні. Потім він вирушив до Таїланду.

"Результат: проведено зустріч із представниками королівської сім'ї та досягнуто важливого дипломатичного узгодження для підтримки України", — зазначив депутат.

За його словами, незабаром він знову повернеться до В'єтнаму, щоб провести зустрічі з офіційними особами.

"За наказом вищого керівництва Азійський напрямок є одним із пріоритетних", — заявив Тищенко.

Він заявив, що його поїздки триватимуть так само як і планувалося, оскільки він діє виключно на користь України.

"У політику я прийшов завдяки Президенту та виборцям, всі свої обіцянки, перед якими я виконав. І далі продовжу, незважаючи на жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандувачем завдання", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, що поїздку Миколи Тищенка до Таїланду з метою зустрічі з українцями анонсувало раніше посольство України в Таїланді. ЗМІ пізніше показали листування нардепа у фракційному чаті. Депутат говорив про поїздку до Таїланду для проведення "титанічної роботи в рамках турне країнами Азії".

Держприкордонслужба України завила, що Микола Тищенко виїхав із країни згідно з чинними правилами перетину кордону.

Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає поведінку Тищенка неприйнятною. За його словами, Тищенко сам домовився із посольством України у Таїланді щодо зустрічі з українцями. Указ президента України Володимира Зеленського про обмеження на виїзд за кордон для українських чиновників, за даними Арахамії, передбачає, що депутати мають отримувати письмові директиви від Міністерства закордонних справ. Після цього вони повинні звітувати про поїздку, щоб не було зловживань з виїздами з країни.