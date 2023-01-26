Проводив "титанічну роботу": Тищенко виправдався за свою поїздку в Таїланд, — ЗМІ (фото)
За інформацією журналістів, нардеп "засипав" фракційний чат словами обурення, апелюючи до того, що керівництво партії знало про його поїздку за кордон і схвалило її.
Народний депутат від "Слуга народу" Микола Тищенко відреагував на рішення позбавити його посади заступника керівника фракції та виключення його з партії. Як повідомили 26 січня журналісти "Української правди" з посиланням на свої джерела, нардеп "засипав" фракційний чат словами обурення.
У листуванні Тищенко не скупився на епітети й намагався пояснити, що його поїздка до Таїланду є нічим іншим, як "титанічною роботою" в межах зарубіжної дипломатичної поїздки азійськими країнами. Він не погодився з тим, що йому ставлять у провину перебування на морі, оскільки нардеп перебуває в країні без сім'ї та нібито проїздом.
"Я провів і проводжу титанічну роботу. Був уже в різних країнах. У Таї взагалі немає посла... люди звернулися я не відмовив..." — пише нардеп.
Крім того, нардеп апелює до того, що керівництво фракції, і зокрема Давид Арахамія, було в курсі його поїздки та схвалило її. За його словами, всім депутатам раніше було поставлене завдання "пахати" 24 години на добу, яке він і виконує.
Також Тищенко написав, що він провів зустріч із представниками королівської родини та взагалі провів стільки переговорів, що тепер усім депутатам фракції буде чим зайнятися.
Нагадаємо, народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду, щоб зустрітися з представниками української громади в Бангкоку. Водночас керівництво фракції 26 січня відреагувало на його поїздку тим, що звільнило його з посади заступника голови фракції та анонсувало виключення із партії.
Фокус 9 грудня 2022 року писав про те, що Микола Тищенко потрапив у скандал через проникнення на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005" у Закарпатській області. Нардепа спіймав місцевий охоронець, помітивши невідомих людей, які намагаються проникнути на територію бази.