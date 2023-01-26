Проводив "титанічну роботу": Тищенко виправдався за свою поїздку в Таїланд, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, нардеп "засипав" фракційний чат словами обурення, апелюючи до того, що керівництво партії знало про його поїздку за кордон і схвалило її.

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Народний депутат від "Слуга народу" Микола Тищенко відреагував на рішення позбавити його посади заступника керівника фракції та виключення його з партії. Як повідомили 26 січня журналісти "Української правди" з посиланням на свої джерела, нардеп "засипав" фракційний чат словами обурення.

У листуванні Тищенко не скупився на епітети й намагався пояснити, що його поїздка до Таїланду є нічим іншим, як "титанічною роботою" в межах зарубіжної дипломатичної поїздки азійськими країнами. Він не погодився з тим, що йому ставлять у провину перебування на морі, оскільки нардеп перебуває в країні без сім'ї та нібито проїздом.

"Я провів і проводжу титанічну роботу. Був уже в різних країнах. У Таї взагалі немає посла... люди звернулися я не відмовив..." — пише нардеп.

[ + – ] Скриншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

[ + – ] Скриншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

Крім того, нардеп апелює до того, що керівництво фракції, і зокрема Давид Арахамія, було в курсі його поїздки та схвалило її. За його словами, всім депутатам раніше було поставлене завдання "пахати" 24 години на добу, яке він і виконує.

[ + – ] Скриншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

Також Тищенко написав, що він провів зустріч із представниками королівської родини та взагалі провів стільки переговорів, що тепер усім депутатам фракції буде чим зайнятися.

[ + – ] Скриншот листування депутата Миколи Тищенка з чату фракції "Слуга народу"

Нагадаємо, народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду, щоб зустрітися з представниками української громади в Бангкоку. Водночас керівництво фракції 26 січня відреагувало на його поїздку тим, що звільнило його з посади заступника голови фракції та анонсувало виключення із партії.

Фокус 9 грудня 2022 року писав про те, що Микола Тищенко потрапив у скандал через проникнення на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005" у Закарпатській області. Нардепа спіймав місцевий охоронець, помітивши невідомих людей, які намагаються проникнути на територію бази.