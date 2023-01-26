"Не треба пояснювати": Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" за поїздку в Таїланд

Колишній заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко відвідав Бангкок для "взаємодії з українською громадою".

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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко вирушив у Таїланд на зустріч із представниками української громади в Бангкоку. Про це йдеться на офіційному сайті посольства України в Таїланді.

"Посольство запрошує на зустріч із народним депутатом України 9-го скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", — ідеться в анонсі.

Також повідомляється, що захід відбудеться в п'ятницю 27 січня на території готелю Novotel у Бангкоку.

[ + – ] Анонс зустрічі з Миколою Тищенком

Як відреагували на поїздку Тищенка в Україні

Після поширення інформації в ЗМІ керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував термінове засідання щодо усунення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції.

"Упевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, що після цього остаточно дійде, в чому полягає робота депутата країни, яка воює", — написав Арахамія в Telegram.

Слідом спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції. За її словами, засідання з цього приводу відбудеться найближчим часом.

Крім того, голова "Слуги народу" Олена Шуляк повідомила, що Миколу Тищенка виключили з партії.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження на відрядження Миколи Тищенка в Таїланд.

Виїзд за кордон під час війни

24 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО щодо заборони на поїздки за кордон із метою для державних службовців, зокрема для народних депутатів.

"Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок або з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", — сказав президент.

Фокус також писав про те, що 9 грудня заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко потрапив у скандал через проникнення на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005" у Закарпатській області.

Ще ми повідомляли, що 19 липня партія "Слуга народу" припинила повноваження народного депутата Миколи Тищенка на посаді керівника обласної організації політичної сили в Закарпатській області. Глава політсили Олени Шуляк зазначила, що вимоги до партійної діяльності посилилися на тлі війни.