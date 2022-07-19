Тищенка усунули від керівництва Закарпатською філією "Слуги народу"

За словами голови організації Олени Шуляк, партія не повинна під час війни РФ проти України асоціюватись із "сумнівними піар-акціями".

Партія "Слуга народу" припинила повноваження народного депутата Миколи Тищенка на посаді керівника обласної організації політичної сили у Закарпатській області. Про це повідомила голова політсили Олени Шуляк, передає пресслужба "слуг" у Telegram-каналі у вівторок, 19 липня.

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Згідно із заявою партії, повноваження Тищенка на посаді голови Закарпатської філії політсили припинено головою "Слуги народу" Оленою Шуляк з 19 липня. Тимчасово виконуючим обов'язки на цій посаді призначено Віктора Микиту.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з росією, партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою за допомогою фронту та зміцнення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", — цитує партія главу слуг" Олену Шуляк.

За словами лідерки політичної сили, від регіональних організацій "слуг народу" залежить ефективність діяльності партії. Шуляк зазначила, що вимоги до партійної діяльності посилилися на фоні війни.

Зазначимо, що останнім часом у нардепа Тищенка виник конфлікт із народною депутаткою із "Слуги народу" Мар'яною Безуглою, яка звинуватила свого однопартійця у дискредитації політсили. Крім цього, Безугла повідомила, що Тищенко не раз ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Вона ініціювала виключення вже колишнього лідера Закарпатської організації "слуг" із партії та фракції. Проте в політсилі заявили, що не втручатимуться у конфлікт. Сам Тищенко звинуватив Безуглу у зв'язках із підозрюваним у державній зраді народним депутатом Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, нещодавно керівництво одного з львівських готелів повідомило, що Тищенко залишив заклад, не заплативши рахунок.