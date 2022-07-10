Нардеп Мар'яна Безугла ініціювала виключення свого однопартійця Миколу Тищенка із "Слуг"

Мар'яна звинуватила свого колегу та ресторатора у причетності до шахрайських схем.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила у Facebook, що ініціювала виключення свого сопартійця з партії "Слуга народу" Миколу Тищенка з фракції та з партії.

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Безугла звинуватила Тищенка та Михайла Маймана, якого вона називає "Моня" і який нібито є командиром добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла" у тому, що вони наживаються на війні.

"Можливо, кілька моїх публікацій з приводу шахрая Моні та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють провертати "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом — на нерозбірливості", — написала Безугла.

[ + – ] Пост Мар'яни Безуглої щодо Миколи Тищенка Фото: Скриншот

Нардеп повідомила, що була на допиті в Нацполіції та подає відповідні депутатські звернення. Також вона попередила, що звертатиметься до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича.

Безугла резюмувала своє повідомлення, написавши, що в команді "Слуг народу" — "багато чудових людей", але Тищенко — "пляма, яка потемніла в умовах війни". Раніше вона згадувала, що Микола Тищенко вже давно став персоною нон ґрата в Офісі Президента, де його "давно уникають".

Напередодні Безугла з посиланням на джерела писала, що Микола Тищенко незаконно отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана.

Депутат назвала останнього "аферистом, який виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіального товариства Києва "Архангели Михайла" та вводить в оману людей".

Раніше Маймана затримали на заправці у Дніпропетровській області. Він заявляв, що його викрали невідомі працівники СБУ, які змушували його переписати бізнес на третіх осіб і попросити вибачення перед Рамзаном Кадировим. А у 2020 році він прославився тим, що побився в ресторані з тоді ще нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою.