Затримання Маймана на блокпосту: ветерана АТО змушували вибачитись перед Кадировим (відео)

Ветерана АТО викрали із заправки ОККО. Михайло Майман сказав, що його 5 разів водили на розстріл, вимагали переписати бізнес та зізнатися у продажу зброї.

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Затриманий на Дніпропетровщині ветеран АТО Михайло Майман сказав, що викрадачі вимагали від нього вибачень перед головою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це пише видання Dетектив Info.

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До місця затримання Маймана за версією журналістів на двох іномарках прибули військові добровольчого батальйону "Архангел Михаїл". Після цього їх зустріла група осіб, які представились працівниками СБУ.

“Мене викрали із заправки ОККО. Побили", — Описав він ситуацію.

За словами Маймана, викрадачі вимагали від нього вибачень перед головою Чечні Рамзаном Кадировим і хотіли, щоб він переписав бізнес на третіх осіб.

"Я сказав, що все одно "дон" буде в мішку. Мене водили 5 разів на розстріл... Їм заплатили гроші, щоб я вибачився перед Кадировим. Вирішили мене вкрасти і вбити", — сказав ветеран.

Викрадачі також вимагали зізнання, що він продавав зброю.

"Шукали зброю — не знайшли. Я ніколи не продавав. Я віддав на годування армії всі ресторани", — зазначив він.

Фокус раніше писав, що співробітники Служби безпеки України затримали Маймана на блокпосту у Дніпропетровській області. У військових забрали автомати та викрали два автомобілі.

Майман побився з екснардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою у січні 2020 року в одному з ресторанів Києва. У травні 2020 року його затримали і нібито зламали палець.

Майман виїхав із України, бізнесмен пояснював це тиском правоохоронців.