СБУ затримала на блокпості ветерана АТО Михайла Маймана, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, затримання пов'язане з нападом на військовослужбовців у Дніпропетровській області та викраденням автомобілів.

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Співробітники Служби безпеки України на блокпосту на Дніпровщині затримали ветерана АТО Михайла Маймана. Про це пише видання "Країна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Як повідомляють, затримання пов'язане із подією 31 травня на заправці "ОККО" у Дніпропетровській області на трасі Знам'янка – Луганськ – Зварино. За інформацією журналістів, кілька людей, одягнених у цивільне, представилися співробітниками СБУ, після чого напали на українських військовослужбовців. У них забрали автомати, а також викрали два автомобілі — чорну "Тойоту Секвоя" із зображенням архангела Михайла з боків та зелений "Фольксваген". На них група зловмисників поїхала в напрямку Донбасу.

Хто такий Михайло Майман?

До 2014 року киянин Михайло Майман був бізнесменом у ресторанній та автомобільній сферах. Після початку російсько-української війни пішов воювати як доброволець. У 2014-2016 роках був у складі батальйону "Братство" Дмитра Корчинського, брав участь у звільненні Маріуполя та боях за Іловайськ, де отримав поранення. Був заступником командира батальйону "Свята Марія" у Маріуполі та Бахмуті.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України Михайло Майман брав участь в обороні Києва. У березні він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла", який брав участь у звільненні населених пунктів регіону.

Ім'я Михайла Маймана відоме громадськості через низку гучних інцидентів.

У січні 2020 року в одному зі столичних ресторанів Майман бився з Іллею Кивою, який на той момент був нардепом від "ОПЗЖ".

5 травня того ж року ветерана АТО затримали. Повідомляли, що під час затримання йому нібито зламали палець.

Пізніше Майман залишив Україну через "тиск на нього правоохоронців" в особі СБУ. У вересні 2021 року він розповів, що Кива замовив напад на нього в Туреччині. Нардеп частково підтвердив цю інформацію, опублікувавши у себе в соцмережах повідомлення про зламаний хребет Маймана, що виявилося фейком.