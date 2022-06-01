СБУ задержала на блокпосту ветерана АТО Михаила Маймана, — СМИ (фото)

По информации журналистов, задержание связано с нападением на военнослужащих в Днепропетровской области и угоном автомобилей.

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Сотрудники Службы безопасности Украины на блокпосту в Днепропетровской области задержали ветерана АТО Михаила Маймана. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как сообщается, задержание связано с происшествием 31 мая на заправке "ОККО" в Днепропетровской области на трассе Знаменка — Луганск — Зварино. По информации журналистов, несколько людей, одетых в гражданское, представились сотрудниками СБУ, после чего напали на украинских военнослужащих. У них забрали автоматы, а также угнали два автомобиля — черную "Тойоту Секвойя" с изображением архангела Михаила по бокам и зеленый "Фольксваген". На них группа злоумышленников уехала в направлении Донбасса.

Кто такой Михаил Майман?

До 2014 года киевлянин Михаил Майман был бизнесменов в ресторанной и автомобильной сферах. После начала российско-украинской войны пошел воевать в качестве добровольца. В 2014-2016 гг. был в составе батальона "Братство" Дмитрия Корчинского, принимал участие в освобождении Мариуполя и боях за Иловайск, где получал ранения. Был замкомандира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Михаил Майман принимал участие в обороне Киева. В марте он стал командиром добровольческого формирования 14-ой территориальной громады Киева "Архангела Михаила", принимавшего участие в освобождении населенных пунктов региона.

Имя Михаила Маймана известно общественности из-за ряда громких инцидентов.

В январе 2020 года в одном из столичных ресторанов Майман подрался с Ильей Кивой, который на тот момент был нардепом от "ОПЗЖ".

5 мая того же года ветерана АТО задержали. Сообщалось, что при задержании ему якобы сломали палец.

Позже Майман покинул Украину из-за "давления на него правоохранителей" в лице СБУ. В сентябре 2021 года он рассказал, что Кива заказал нападение на него в Турции. Нардеп частично подтвердил эту информацию, опубликовав у себя в соцсетях сообщения о сломанном позвоночнике Маймана, что оказалось фейком.