Новые приключения Кивы. Нардеп подрался с ветераном АТО в киевском ресторане
2020-01-22 15:33:11
СМИ сообщают, что из-за драки полиция объявила план "Перехват"
В столичном ресторане произошла драка с участие нардепа от ОПЗЖ Ильей Кивой. Видео драки опубликовал телеграм-канал Novyna.
На опубликованном видео видно, как Кива подходит к мужчине, пробует ударить его в голову и получает удар в ответ. Также указывается, что драка произошла в ресторане "Мокко".
Как сообщает телеграм-канал, мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киеве.
Видео драки также опубликовал на странице Кивы в Facebook ветеран АТО Юрий Ионов, который ранее также был в центре скандалов.
Информатор со ссылкой на свои источники сообщает, что полиция ввела план перехват из-за нападения на народного депутата. Инцидент произошел около 12:55. Сообщается, что драка произошла в кафе на улице Крещатик 15/4. По этому адресу находится ресторан "Мокко".
Сообщается, что нападавшие скрылись на автомобилях Volkswagen и Mercedes.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.
- Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.
- Недавно во время заседания ВРУ народный депутат Илья Кива рассматривал снимки голой женщины. Нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" снял на видео журналист Алексей Липовецкий.