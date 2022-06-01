Задержание Маймана на блокпосту: ветерана АТО заставляли извиниться перед Кадыровым (видео)

Ветерана АТО выкрали с заправки ОККО. Михаил Майман сказал, что его 5 раз водили на расстрел, требовали переписать бизнес и признаться в продаже оружия.

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Задержанный в Днепропетровской области ветеран АТО Михаил Майман сказал, что похитители требовали от него извинений перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет издание Dетектив Info.

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К месту задержания Маймана, по версии журналистов, на двух иномарках прибыли военные добровольческого батальона "Архангел Михаил". После этого их встретила группа лиц, которые представились работниками СБУ.

"Меня выкрали с заправки ОККО. Избили. Сказали СБУ. Вышел в нормальной одежде, показал ксиву, а потом вылетели незнакомые люди. Потом оказалось, что знакомые – они сняли маски. Это "ураган", "леший". Все мы тебя едем убивать", – описал он ситуацию.

По словам Маймана, похитители требовали от него извинений перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и хотели, чтобы он переписал бизнес на третьих лиц.

"Я сказал, что все равно "дон" будет в мешке. Меня водили 5 раз на расстрел… Им заплатили деньги, чтобы я извинился перед Кадыровым. Решили меня украсть и убить", – сказал ветеран.

Похитители также требовали признания, что он продавал оружие.

"Искали оружие – не нашли. Я никогла не продавал Я отдал на кормление армии все рестораны", – отметил он.

Фокус ранее писал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали Маймана на блокпосту в Днепропетровской области. У военных забрали автоматы и угнали два автомобиля.

Майман подрался с экс-нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в январе 2020 года в одном из ресторанов Киева. В мае 2020 года его задержали и при этом якобы сломали палец.

Майман выехал из Украины, бизнесмен объяснял это давлением правоохранителей.