Нардеп Марьяна Безуглая инициировала исключение своего однопартийца Николая Тищенко из "Слуг"

Марьяна обвинила своего коллегу и ресторатора в причастности к мошенническим схемам.

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в Facebook, что инициировала исключение своего сопартийца по партии "Слуга народа" Николая Тищенко из фракции и из партии.

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Безуглая обвинила Тищенко и Михаила Маймана, которого она называет "Моня" и который якобы является командиром добровольческого формирования №14 территориальной общины Киева "Архангелы Михаила", в том, что они наживаются на войне.

"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют проворачивать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой – на неразборчивости", — написала Безуглая.

[ + – ] Пост Марьяны Безуглой относительно Николая Тищенко Фото: Скриншот

Нардеп сообщила, что была на допросе в Нацполиции и подает соответствующие депутатские обращения. Также она предупредила, что будет обращаться к председателю фракции "Слуга народа" о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича.

Безуглая резюмировала свое сообщение, написав, что в команде "Слуг народа" – "много замечательных людей", но Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Ранее она упоминала, что Николай Тищенко уже давно стал персоной нон-грата в Офисе президента, где его "давно избегают".

Накануне Безуглая со ссылкой на источники писала, что Николай Тищенко незаконно получил "наградное" оружие от Михаила Маймана.

Депутат назвала последнего "аферистом, который выставляет себя командиром добровольческого формирования №14 территориального общества Киева "Архангелы Михаила" и вводит в заблуждение людей".

Ранее Маймана задержали на заправке в Днепропетровской области. Он заявлял, что его выкрали неизвестные, назвавшиеся работниками СБУ, которые заставляли его переписать бизнес на третьих лиц и извиниться перед Рамзаном Кадыровым. А в 2020 году он прославился тем, что подрался в ресторане с тогда еще нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой.