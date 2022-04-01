Україна має знати "героя": нардепа Тищенка звинуватили у тому, що він "забув" сплатити рахунок у ресторані (відео)

Директор готелю Panorama Lviv Hotel заявив, що політик ситно поїв і швидко вийшов із закладу. З ним та його представниками намагалися вийти на зв'язок, але ніхто не відповів.

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко міг "забути" розрахуватися в одному із ресторанів Львова. Про це повідомив у Facebook директор готелю Panorama Lviv Hotel Андрій Вільчинський.

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Інцидент у ресторані з Тищенком стався 4 березня. З ним намагалися зв'язатися через соціальні мережі та його представників. Зворотного зв'язку ніхто не дав, за обід не розрахувалися, пише Вільчинський.

"Колеги, ресторатори та готельєри мали неприємність з одним гостем, який ситно поїв і швидко пішов, але "забув" розрахуватися. Це знаменитий "ревізор" і депутат Верховної Ради (якому, до речі, спікер заборонив залишати Київ, оскільки йде війна) Микола Тищенко. Україна має знати свого "героя", а ви, колеги, будьте пильні і беріть з нього передоплату", — зазначив ресторатор.

На 1 квітня Тищенко публічно не коментував інцидент. Судячи з профілю в Facebook, він повернувся до Києва 31 березня, повісив на себе автомат і сфотографувався з українськими військовими.

"Кожен українець бореться з ворогом на своєму фронті, як може. Але ми єдині і це більше не змінити. Для російських військ не існує заборонених цілей — лікарні, пологові будинки, аеропорти, житлові квартали. Звірства Росії більше немає межі. Але ми за все помстимося, за кожну смерть. І не віддамо жодного клаптика нашої землі", — підписав він фото.

Чим ще прославився Тищенко?

До війни з Росією "слуга народу" на засіданні Київської міськради назвав столичну депутатку "дівчинкою". Він дорікнув її "усмішці під час війни".

7 січня цього року політик привітав українців не з Різдвом, а з Великоднем.

Наприкінці грудня минулого року він стверджував, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом". Через деякий час нардеп виправився і заявив, що мав на увазі вакцину Pfizer.

Тищенко також радив визначати "справжнього українця" за його любов'ю до сала.

Фокус писав, що Тищенко опинився серед народних депутатів-прогульників і втратив депутатські виплати за листопад 2021 року.