"Я хворів на ковід, потім я вакцинувався ковід", — Тищенко (відео)

За словами нардепа, він має оригінальний COVID-сертифікат, а звинувачення в підробці офіційних документів парламентар назвав "політичним тиском".

Заступник голови президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що вакцинувався від коронавірусу "ковідом". Про це нардеп заявив в ефірі програми "Світське життя".

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Ведуча Катя Осадча зазначила, що Микола Тищенко майже щотижня потрапляє в гучний скандал.

У спілкуванні з нардепом журналістка згадала, як заступника голови фракції "Слуга народу" запідозрили в підробці сертифікату про вакцинацію, коли він продемонстрував документ у застосунку "Дія".

"Мене оббрехали. Коли я лаюся — я переходжу на російську... Мене намагаються завжди оббрехати, намагаються створити якийсь імідж... Це політичний вплив і тиск", — запевнив Микола Тищенко і заявив, що має справжній сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

За словами нардепа, він хворів на коронавірус і, будучи заступником голови президентської фракції, повинен бути прикладом для інших колег, тому в нього не може бути підроблених документів про проходження імунізації.

"Я хворів на ковід, потім я вакцинувався ковід...", — продовжив Микола Тищенко.

На подив ведучої Каті Осадчої нардеп виправився і заявив, що вакцинувався препаратом Pfizer.

[ + – ] Микола Тищенко заявив, що вакцинувався "ковідом"

Нагадаємо, на початку грудня нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка запідозрили в підробці COVID-сертифікату. Під час спілкування з журналістами парламентарій показав сертифікат про проходження вакцинації в "Дії", а одна зі сторінок COVID-документа виглядала не так, як має — значок програми в лівому верхньому кутку екрана підозріло з'їхав угору.

Пізніше пресслужба Миколи Тищенка надіслала Фокусу фото QR-коду в додатку "Дія", перейшовши за яким можна переконатися у справжності сертифіката про проходження вакцинації. Сам же нардеп від "Слуги народу" погрожував журналістам судовими процесами, якщо вони не видалять новини про "підроблений" документ парламентаря.