RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Вакцинація від коронавірусу в Україні

"Поклав на все накачаний болт": Тищенка запідозрили у підробці COVID-сертифіката

646
Микола Тищенко, нардеп Тищенко, Тищенко COVID, COVID-сертифікат, COVID-сертифікат Тищенко
Тищенко говорив, що не користується мобільними телефонами

Одна зі сторінок документа про вакцинацію, який нардеп від "Слуги народу" показав у смартфоні, виглядала не так, як має.

Народний депутат України Микола Тищенко показав журналістам COVID-сертифікат у додатку "Дія" із можливими ознаками підробки. На це звернув увагу блогер Олексій Дурнєв у YouTube.

Журналісти у Верховній Раді попросили політика показати COVID-сертифікат у смартфоні.

Дурнєв Тищенко, Микола Тищенко, нардеп Тищенко, Тищенко COVID, COVID-сертифікат, COVID-сертифікат Тищенко

Тищенко відкрив першу сторінку сертифікату, де видно його фото та опис препарату, яким він вакцинувався.

Сертифікат Тищенко, Тищенко QR код, сертифікат про вакцинацію, вакцинацію від коронавірусу
Перша сторінка виглядає зазвичайно
Фото: Youtube

На другій сторінці з QR-кодом піктограма "Дія" у верхньому лівому куті екрана підозріло з'їхав вгору.

Сертифікат Тищенко, Тищенко QR код, сертифікат про вакцинацію, вакцинацію від коронавірусу
Сертифікат Тищенка "поплив" вгору

"Якщо у вас є Дія, ви можете її запустити і подивитися, як це виглядає", — сказав Дурнєв і запустив додаток на своєму смартфоні.

Далі блогер показав дві сторінки COVID-сертифікату. Значок Дії був на одному рівні на всіх сторінках і нікуди не з'їжджав.

Сертифікат Дурнєв, Дурнєв QR код, сертифікат про вакцинацію, вакцинацію від коронавірусу
У Дурнєва "зелений" COVID-сертифікат
Фото: Скриншот

"Схоже, що фотошоп? Іде величезна, широкомасштабна компанія за вакцинацію. Президент щодня записує ролики і каже, що треба вакцинуватися, інакше ми не впораємося... Але схоже, Тищенко вирішив покласти на це все свій накачаний болт" — відреагував Дурнєв після порівняння.

Фокус намагався зв'язатися з Тищенком, щоб прояснити ситуацію із документом, але на момент публікації новини нардеп не вийшов на зв'язок.

Тищенко не користується мобільними телефонами

"Слуга народу" не вперше потрапляє у неясну ситуацію із сертифікатом про вакцинацію. 22 жовтня у розмові з журналістами у кулуарах Ради він заявив, що вакцинувався від коронавірусу, але не міг сказати, яким препаратом. Він стверджував, що отримав паперовий COVID-сертифікат, а програму "Дія" не встановив.

"Зараз – ні (не можу показати), тому що у мене його немає. Я після роботи в парламенті не користуюсь мобільними телефонами. Коли ми з дружиною кудись подорожуємо або коли я їду у відрядження, я приношу свій сертифікат і показую його. І ПЛР-тест", – сказав Тищенко.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік професій із обов'язковою вакцинацією від коронавірусу. Оновлені вимоги набудуть чинності з 9 грудня.

В Україні до 8 грудня три області перетнули позначку у 50% вакцинованих дорослих. З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло понад 3,5 млн. людей, померло майже 90 тис. пацієнтів.