"Поклав на все накачаний болт": Тищенка запідозрили у підробці COVID-сертифіката

Одна зі сторінок документа про вакцинацію, який нардеп від "Слуги народу" показав у смартфоні, виглядала не так, як має.

Народний депутат України Микола Тищенко показав журналістам COVID-сертифікат у додатку "Дія" із можливими ознаками підробки. На це звернув увагу блогер Олексій Дурнєв у YouTube.

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Журналісти у Верховній Раді попросили політика показати COVID-сертифікат у смартфоні.

[ + – ] Дурнєв Тищенко, Микола Тищенко, нардеп Тищенко, Тищенко COVID, COVID-сертифікат, COVID-сертифікат Тищенко

Тищенко відкрив першу сторінку сертифікату, де видно його фото та опис препарату, яким він вакцинувався.

[ + – ] Перша сторінка виглядає зазвичайно Фото: Youtube

На другій сторінці з QR-кодом піктограма "Дія" у верхньому лівому куті екрана підозріло з'їхав вгору.

[ + – ] Сертифікат Тищенка "поплив" вгору

"Якщо у вас є Дія, ви можете її запустити і подивитися, як це виглядає", — сказав Дурнєв і запустив додаток на своєму смартфоні.

Далі блогер показав дві сторінки COVID-сертифікату. Значок Дії був на одному рівні на всіх сторінках і нікуди не з'їжджав.

[ + – ] У Дурнєва "зелений" COVID-сертифікат Фото: Скриншот

"Схоже, що фотошоп? Іде величезна, широкомасштабна компанія за вакцинацію. Президент щодня записує ролики і каже, що треба вакцинуватися, інакше ми не впораємося... Але схоже, Тищенко вирішив покласти на це все свій накачаний болт" — відреагував Дурнєв після порівняння.

Фокус намагався зв'язатися з Тищенком, щоб прояснити ситуацію із документом, але на момент публікації новини нардеп не вийшов на зв'язок.

Тищенко не користується мобільними телефонами

"Слуга народу" не вперше потрапляє у неясну ситуацію із сертифікатом про вакцинацію. 22 жовтня у розмові з журналістами у кулуарах Ради він заявив, що вакцинувався від коронавірусу, але не міг сказати, яким препаратом. Він стверджував, що отримав паперовий COVID-сертифікат, а програму "Дія" не встановив.

"Зараз – ні (не можу показати), тому що у мене його немає. Я після роботи в парламенті не користуюсь мобільними телефонами. Коли ми з дружиною кудись подорожуємо або коли я їду у відрядження, я приношу свій сертифікат і показую його. І ПЛР-тест", – сказав Тищенко.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік професій із обов'язковою вакцинацією від коронавірусу. Оновлені вимоги набудуть чинності з 9 грудня.

В Україні до 8 грудня три області перетнули позначку у 50% вакцинованих дорослих. З початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло понад 3,5 млн. людей, померло майже 90 тис. пацієнтів.