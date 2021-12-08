"Положил на все накачанный болт": Тищенко заподозрили в подделке COVID-сертификата

Одна из страниц документа о вакцинации, который нардеп от "Слуги народа" показал в смартфоне, выглядела не так, как должна.

Народный депутат Украины Николай Тищенко показал журналистам COVID-сертификат в приложении "Дія" с возможными признаками подделки. На это обратил внимание блогер Алексей Дурнев в YouTube.

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Журналисты в Верховной Раде попросили политика показать COVID-сертификат в смартфоне.

[ + – ] Дурнев Тищенко, Николай Тищенко, нардеп Тищенко, Тищенко COVID, COVID-сертификат, COVID-сертификат Тищенко

Тищенко открыл первую страницу сертификата, где видно его фото и описание препарата, которым он вакцинировался.

[ + – ] Первая страница выглядит обычно Фото: Youtube

На второй странице с QR-кодом значок приложения "Дія" в левом верхнем углу экрана подозрительно съехал вверх.

[ + – ] Сертификат Тищенко "поплыл" вверх

"Если у вас есть "Дія", вы можете ее запустить и посмотреть, как это выглядит", – сказал Дурнев и запустил приложение на своем смартфоне.

Далее блогер показал две страницы COVID-сертификата. Значок "Дії" был на одном уровне на всех страницах и никуда не съезжал.

[ + – ] У Дурнева "зеленый" COVID-сертификат Фото: Скриншот

"Похоже что, фотошоп? Идет огромная, широкомасштабная компания за вакцинацию. Президент каждый день записывает ролики и говорит, что надо вакцинироваться, иначе мы не справимся… Но похоже, Тищенко решил положить на это все свой накачанный болт" – отреагировал Дурнев после сравнения.

Фокус пытался связаться с Тищенко, чтобы прояснить ситуацию с документом, но на момент публикации новости нардеп не вышел на связь.

Тищенко не пользуется мобильными телефонами

"Слуга народа" не первый раз попадает в неясную ситуацию с сертификатом о вакцинации. 22 октября в беседе с журналистами в кулуарах Рады он заявил, что вакцинировался от коронавируса, но не мог сказать, каким препаратом. Он утверждал, что получил бумажный COVID-сертификат, а приложение "Дія" не установил.

"Сейчас – нет (не могу показать), потому что у меня его нет. Я после работы в парламенте не пользуюсь мобильными телефонами. Когда мы с женой куда-то путешествуем или когда я еду в командировку, я приношу свой сертификат и показываю его. И ПЦР-тест", – сказал Тищенко.

Напомним, что в Украине расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса. Обновленные требования вступят в силу с 9 декабря.

В Украине к 8 декабря три области пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых. С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело более 3,5 млн человек, умерло почти 90 тыс. пациентов.