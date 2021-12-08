Статистика коронавируса на 8 декабря: 9371 новый случай COVID-19, 2998 госпитализаций

От коронавирусной болезни скончались более 400 пациентов. Число полностью вакцинированных украинцев превысило 12 миллионов.

Коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердился у 9 371 человека. COVID-19, в частности, обнаружили у 809 детей и 175 медработников. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 2 998 человек, 450 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 9 371 человек;

выздоровело — 26 804 человека;

летальные случаи — 450;

госпитализировано — 2 998 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

30 ноября — 3 629;

1 декабря — 3 003;

2 декабря — 2 992;

3 декабря — 2 764;

4 декабря — 2 926;

5 декабря — 1 660;

6 декабря — 1 349;

7 декабря — 2 998.

В течение минувших суток украинцы сделали 83 852 теста на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 40 611;

методом ИФА — 8 351;

экспресс-тесты на антиген — 34 890.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 1 519 случаев;

Донецкая область — 723 случая;

Полтавская область — 705 случаев;

Запорожская область — 530 случаев;

Киевская область — 489 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 519 981 человек;

выздоровело — 3 109 423 человек;

летальные случаи — 89 436;

сделано ПЦР-тестов — 16 160 332.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 73 097 человек;

2 дозой — 115 661 человек;

всего — 188 758 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 905 431 человек, а две — 12 042 233. Всего сделано 25 947 664 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 8 декабря

Напомним, ранее ученые прогнозировали, что к концу 2021 года число летальных случаев, связанных с коронавирусом, может достичь 92 тысяч.

Тем временем в мире распространяется новый штамм инфекции — "Омикрон". По данным исследователей уже появился новый вариант этого штамма, который может "обманывать" ПЦР-тесты.