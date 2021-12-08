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Статистика коронавируса на 8 декабря: 9371 новый случай COVID-19, 2998 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | В Украине подтвердилось более 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

От коронавирусной болезни скончались более 400 пациентов. Число полностью вакцинированных украинцев превысило 12 миллионов.

Коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердился у 9 371 человека. COVID-19, в частности, обнаружили у 809 детей и 175 медработников. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 2 998 человек, 450 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 9 371 человек;
  • выздоровело — 26 804 человека;
  • летальные случаи — 450;
  • госпитализировано — 2 998 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 30 ноября — 3 629;
  • 1 декабря — 3 003;
  • 2 декабря — 2 992;
  • 3 декабря — 2 764;
  • 4 декабря — 2 926;
  • 5 декабря — 1 660;
  • 6 декабря — 1 349;
  • 7 декабря — 2 998.

В течение минувших суток украинцы сделали 83 852 теста на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 40 611;
  • методом ИФА — 8 351;
  • экспресс-тесты на антиген — 34 890.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 1 519 случаев;
  • Донецкая область — 723 случая;
  • Полтавская область — 705 случаев;
  • Запорожская область — 530 случаев;
  • Киевская область — 489 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 519 981 человек;
  • выздоровело — 3 109 423 человек;
  • летальные случаи — 89 436;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 160 332.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 73 097 человек;
  • 2 дозой — 115 661 человек;
  • всего — 188 758 человек.

С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 905 431 человек, а две — 12 042 233. Всего сделано 25 947 664 прививок.

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Статистика коронавируса на 8 декабря

Напомним, ранее ученые прогнозировали, что к концу 2021 года число летальных случаев, связанных с коронавирусом, может достичь 92 тысяч.

Тем временем в мире распространяется новый штамм инфекции — "Омикрон". По данным исследователей уже появился новый вариант этого штамма, который может "обманывать" ПЦР-тесты.