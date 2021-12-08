Статистика коронавируса на 8 декабря: 9371 новый случай COVID-19, 2998 госпитализаций
От коронавирусной болезни скончались более 400 пациентов. Число полностью вакцинированных украинцев превысило 12 миллионов.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердился у 9 371 человека. COVID-19, в частности, обнаружили у 809 детей и 175 медработников. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 2 998 человек, 450 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 9 371 человек;
- выздоровело — 26 804 человека;
- летальные случаи — 450;
- госпитализировано — 2 998 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 30 ноября — 3 629;
- 1 декабря — 3 003;
- 2 декабря — 2 992;
- 3 декабря — 2 764;
- 4 декабря — 2 926;
- 5 декабря — 1 660;
- 6 декабря — 1 349;
- 7 декабря — 2 998.
В течение минувших суток украинцы сделали 83 852 теста на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 40 611;
- методом ИФА — 8 351;
- экспресс-тесты на антиген — 34 890.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 1 519 случаев;
- Донецкая область — 723 случая;
- Полтавская область — 705 случаев;
- Запорожская область — 530 случаев;
- Киевская область — 489 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 519 981 человек;
- выздоровело — 3 109 423 человек;
- летальные случаи — 89 436;
- сделано ПЦР-тестов — 16 160 332.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 73 097 человек;
- 2 дозой — 115 661 человек;
- всего — 188 758 человек.
С начала кампании вакцинации населения одну дозу получили 13 905 431 человек, а две — 12 042 233. Всего сделано 25 947 664 прививок.
Напомним, ранее ученые прогнозировали, что к концу 2021 года число летальных случаев, связанных с коронавирусом, может достичь 92 тысяч.
Тем временем в мире распространяется новый штамм инфекции — "Омикрон". По данным исследователей уже появился новый вариант этого штамма, который может "обманывать" ПЦР-тесты.