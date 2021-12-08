Статистика коронавірусу на 8 грудня: 9371 новий випадок COVID-19, 2998 госпіталізацій

Від коронавірусної хвороби померло понад 400 пацієнтів. Число повністю вакцинованих українців перевищило 12 мільйонів.

Коронавірус в Україні за минулу добу підтвердився у 9371 людини. COVID-19, зокрема, виявили у 809 дітей і 175 медпрацівників. Про це в середу, 8 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 2998 осіб, 450 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 9371 людина;

одужало — 26 804 особи;

летальні випадки — 450;

госпіталізовано – 2 998 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

30 листопада — 3629;

1 грудня — 3003;

2 грудня — 2992;

3 грудня — 2764;

4 грудня — 2926;

5 грудня — 1660;

6 грудня — 1349;

7 грудня — 2998.

Протягом минулої доби українці зробили 83 852 тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 40 611;

методом ІФА — 8351;

експрес-тести на антиген — 34 890.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 1519 випадків;

Донецька область — 723 випадки;

Полтавська область — 705 випадків;

Запорізька область – 530 випадків;

Київська область – 489 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 519 981 людина;

одужало — 3 109 423 особи;

летальні випадки — 89 436;

зроблено ПЛР-тестів — 16 160 332.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 73 097 осіб;

2 дозою — 115 661 особа;

усього – 188 758 осіб.

Із початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримала 13 905 431 особа, а дві – 12 042 233. Усього зроблено 25 947 664 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 8 грудня

Нагадаємо, раніше вчені прогнозували, що до кінця 2021 року кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, може досягти 92 тисяч.

Тим часом у світі поширюється новий штам інфекції – "Омікрон". За даними дослідників, уже з'явився новий варіант цього штаму, який може "обманювати" ПЛР-тести.