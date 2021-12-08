Статистика коронавірусу на 8 грудня: 9371 новий випадок COVID-19, 2998 госпіталізацій
Від коронавірусної хвороби померло понад 400 пацієнтів. Число повністю вакцинованих українців перевищило 12 мільйонів.
Коронавірус в Україні за минулу добу підтвердився у 9371 людини. COVID-19, зокрема, виявили у 809 дітей і 175 медпрацівників. Про це в середу, 8 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 2998 осіб, 450 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 9371 людина;
- одужало — 26 804 особи;
- летальні випадки — 450;
- госпіталізовано – 2 998 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 30 листопада — 3629;
- 1 грудня — 3003;
- 2 грудня — 2992;
- 3 грудня — 2764;
- 4 грудня — 2926;
- 5 грудня — 1660;
- 6 грудня — 1349;
- 7 грудня — 2998.
Протягом минулої доби українці зробили 83 852 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 40 611;
- методом ІФА — 8351;
- експрес-тести на антиген — 34 890.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 1519 випадків;
- Донецька область — 723 випадки;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Запорізька область – 530 випадків;
- Київська область – 489 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 519 981 людина;
- одужало — 3 109 423 особи;
- летальні випадки — 89 436;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 160 332.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 73 097 осіб;
- 2 дозою — 115 661 особа;
- усього – 188 758 осіб.
Із початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримала 13 905 431 особа, а дві – 12 042 233. Усього зроблено 25 947 664 щеплення.
Нагадаємо, раніше вчені прогнозували, що до кінця 2021 року кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, може досягти 92 тисяч.
Тим часом у світі поширюється новий штам інфекції – "Омікрон". За даними дослідників, уже з'явився новий варіант цього штаму, який може "обманювати" ПЛР-тести.