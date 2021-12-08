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Статистика коронавірусу на 8 грудня: 9371 новий випадок COVID-19, 2998 госпіталізацій

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Фото: РБК-Украина | В Україні підтвердилося понад 9 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Від коронавірусної хвороби померло понад 400 пацієнтів. Число повністю вакцинованих українців перевищило 12 мільйонів.

Коронавірус в Україні за минулу добу підтвердився у 9371 людини. COVID-19, зокрема, виявили у 809 дітей і 175 медпрацівників. Про це в середу, 8 грудня, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 2998 осіб, 450 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 9371 людина;
  • одужало — 26 804 особи;
  • летальні випадки — 450;
  • госпіталізовано – 2 998 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 30 листопада — 3629;
  • 1 грудня — 3003;
  • 2 грудня — 2992;
  • 3 грудня — 2764;
  • 4 грудня — 2926;
  • 5 грудня — 1660;
  • 6 грудня — 1349;
  • 7 грудня — 2998.

Протягом минулої доби українці зробили 83 852 тести на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 40 611;
  • методом ІФА — 8351;
  • експрес-тести на антиген — 34 890.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ — 1519 випадків;
  • Донецька область — 723 випадки;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Запорізька область – 530 випадків;
  • Київська область – 489 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 519 981 людина;
  • одужало — 3 109 423 особи;
  • летальні випадки — 89 436;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 160 332.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 73 097 осіб;
  • 2 дозою — 115 661 особа;
  • усього – 188 758 осіб.

Із початку кампанії вакцинації населення одну дозу отримала 13 905 431 особа, а дві – 12 042 233. Усього зроблено 25 947 664 щеплення.

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Статистика коронавірусу на 8 грудня

Нагадаємо, раніше вчені прогнозували, що до кінця 2021 року кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, може досягти 92 тисяч.

Тим часом у світі поширюється новий штам інфекції – "Омікрон". За даними дослідників, уже з'явився новий варіант цього штаму, який може "обманювати" ПЛР-тести.