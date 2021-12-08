Невидимий "омікрон". Новий штам коронавірусу навчився обманювати ПЛР-тести

Поки що цю COVID-форму класифікують як "омікрон". Але генетичні відмінності настільки суттєві, що дослідники засвідчують про появу нового штаму.

Британські вірусологи заявляють, що відкрили новий різновид штаму "омікрон", який неможливо відрізнити від інших штамів за допомогою звичайного тесту ПЛР. У такого "невидимого" різновиду багато загальних мутацій зі стандартним "омікроном", але йому не вистачає характерних генетичних змін, за якими "омікрон" визначається. Про це повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

ПЛР-тестування допомагає вченим скласти загальне уявлення про те, як вірус поширюється планетою. Всі звичайні тести визначають цю форму "омікрону" просто як коронавірус, але те, що це саме штам "омікрон", можна встановити лише за результатами геномного аналізу. За допомогою швидких ПЛР-тестів її не відрізнити.

Учені кажуть, що поки що рано стверджувати, що "невидимий" різновид поширюватиметься так само стрімкими темпами, як і стандартний "омікрон". Але разом із тим такий різновид має суттєві генетичні відмінності, тому поведінка такого вірусу вірусу може відрізнятися.

Нова форма "омікрону" була виявлена серед зразків геномів вірусу, привезених із ПАР, Австралії та Канади. Передбачається, що "невидимий" коронавірус міг поширитись і в інших країнах.

Через таке відкриття деякі дослідники вже виділяють дві окремі форми "омікрону": стандартну BA.1 і BA.2, яку не відрізнити від інших за допомогою ПЛР-тесту. Вони називають її "стелс-омікроном".

Поки що її класифікують як "омікрон". Разом із тим генетичні відмінності настільки суттєві, що деякі дослідники говорять про появу нового штаму.

Учені заявляють, що в нового штаму "омікрон" набагато більше мутацій у спайк-білку (32), порівняно з раніше відомими варіантами. Саме за допомогою цього білка вірус прикріплюється до клітин організму.

Після повідомлень про появу нового COVID-варіанту уряди багатьох країн посилили карантинні заходи й оголосили, що не прийматимуть рейси з ПАР, де штам було вперше виявлено.

Раніше Фокус повідомляв, що вірусологи з США дали свою оцінку ступеню небезпеки нового COVID-варіанту "Омікрон". За словами Ентоні Фаучі, головного американського вірсолога та радника президента, цей штам не такий небезпечний, порівняно з "Дельтою".