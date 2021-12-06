Не гірше за "Дельту": в США оцінили небезпеку нового штаму "Омікрон"

Уряд США може зняти обмеження для людей, які в'їжджають із країн південноафриканського регіону.

У США оцінили рівень небезпеки нового штаму коронавірусної інфекції "Омікрон". За словами головного інфекціоніста країни та медичного радника президента Ентоні Фаучі, новий варіант, виявлений у Південній Африці, менш небезпечний, ніж "Дельта". Про це повідомляє Associated Press.

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Такого висновку доктор Фаучі дійшов через те, що більше третини Сполучених штатів охоплені новим штамом, який став домінуючим, проте "Дельта" переважає у випадках зараження та продовжує викликати зростання кількості госпіталізованих. Тому, на думку Фаучі, вченим слід мати більше інформації, перш ніж робити висновки щодо небезпеки "Омікрону".

Радник також зазначив, що південноафриканський регіон також охоплений новим варіантом, проте зростання госпіталізацій при цьому не зросло до катастрофічних цифр.

Фаучі додав, що уряд США з огляду на ці дані розглядає можливість скасування обмежувальних заходів щодо гостей із деяких африканських країн.

"Ми всі дуже переживаємо через негаразди, що випали на долю не тільки Південної Африки, а й інших африканських країн. Але сподіваюся, що зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", — сказав Фаучі.

Проте лікар вважає, що робити остаточні оптимістичні висновки щодо нового штаму дещо передчасно.

"Ми маємо бути обережними, перш ніж робити будь-які висновки про те, що "Омікрон" менш небезпечний або справді не викликає серйозного захворювання, який можна порівняти з "Дельтою", — зазначив Фаучі.

У свою чергу, епідеміологиня з ВООЗ доктор Марія Ван Керхове заявила, що навіть якщо новий варіант виявиться менш небезпечним, ніж "Дельта", він залишиться досить проблематичним.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна закриє в'їзд для громадян із низки африканських країн через небезпеку поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". До списку країн потрапили ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн.