Не хуже Дельты: В США оценили опасность нового штамма Омикрон

Правительство США может снять ограничения для въезжающих из стран южноафриканского региона.

В США оценили степень опасности нового штамма коронавирусной инфекции "Омикрон". По словам главного инфекциониста страны и медицинского советника президента Энтони Фаучи, новый вариант, обнаруженный в Южной Африке, менее опасен, чем "Дельта". Об этом сообщает Associated Press.

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К такому выводу доктор Фаучи пришел в силу того, что более трети Соединенных штатов охвачены новым штаммом, который стал доминирующим, однако "Дельта" преобладает по случаям заражения и продолжает вызывать рост числа госпитализированных. Поэтому, по мнению Фаучи, ученым следует иметь больше информации, прежде чем делать выводы относительно опасности "Омикрона".

Советник также отметил, что южноафриканский регион тоже охвачен новым вариантом, тем не менее рост госпитализаций при этом не выросло до катастрофических цифр.

Фаучи добавил, что правительство США, учитывая эти данные, рассматривает возможность отмены ограничительных мер в отношении гостей из некоторых африканских стран.

"Мы все очень переживаем из-за невзгод, выпавших на долю не только Южной Африки, но и других африканских стран. Но надеюсь, что сможем снять этот запрет в достаточно разумные сроки", – сказал Фаучи.

Однако, доктор считает, что делать окончательные оптимистические выводы относительно нового штамма несколько преждевременно.

"Мы должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что "Омикрон" менее опасный или действительно не вызывает серьезного заболевания, сопоставимого с "Дельтой", — отметил Фаучи.

В свою очередь эпидемиолог из ВОЗ доктор Мария Ван Керхове заявила, что даже если новый вариант окажется менее опасным, чем "Дельта", он останется достаточно проблематичным.

Ранее Фокус сообщал, что Украина закроет въезд для граждан из ряда африканский стран из-за опасности распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". В список стран попали ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран.