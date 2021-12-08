Невидимый "омикрон". Новый штамм коронавируса научился обманывать ПЦР-тесты

Пока еще эту COVID-форму классифицируют как "омикрон". Но генетические отличия настолько существенные, что исследователи говорят о появлении нового штамма.

Британские вирусологи заявляют, что открыли новую разновидность штамма "омикрон", которую невозможно отличить от других штаммов с помощью обычного ПЦР-теста. У такой "невидимой" разновидности много общих мутаций со стандартным "омикроном", но ей не хватает характерных генетических изменений, по которым "омикрон" определяется. Об этом сообщает The Guardian.

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ПЦР-тестирование помогает ученым составить общее представление о том, как вирус распространяется по планете. Все обычные тесты определяют эту форму "омикрона" просто как коронавирус, но то, что это именно штамм "омикрон", можно установить только по результатам геномного анализа. С помощью быстрых ПЦР-тестов ее не отличить.

Ученые говорят, что пока еще рано утверждать, что "невидимая" разновидность будет распространяться столь же стремительными темпами, как и стандартный "омикрон". Но вместе с тем у такой разновидности есть существенные генетические отличия, поэтому поведение такого вируса вируса может отличаться.

Новая форма "омикрона" была выявлена среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Предполагается, что "невидимый" коронавирус мог распространиться и в других странах.

Из-за такого открытия некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую не отличить от других с помощью ПЦР-теста. Они называют ее "стелс-омикроном".

Пока еще ее классифицируют как "омикрон". Вместе с тем, генетические отличия настолько существенные, что некоторые исследователи говорят о появлении нового штамма.

Ученые заявляют, что у нового штамма "омикрон" намного больше мутаций в Спайк-белке (32) по сравнению с ранее известными вариантами. Именно с помощью этого белка вирус прикрепляется к клеткам организма.

После сообщений о появлении нового COVID-варианта правительства многих стран усилили карантинные меры и объявили, что не будут принимать рейсы из ЮАР, где штамм был впервые обнаружен.

Ранее Фокус сообщал, что вирусологи из США дали свою оценку степени опасности нового COVID-варианта "Омикрон". По словам Энтони Фаучи, главного американского вирсолога и советника президента, этот штамм не так опасен по сравнению с "Дельтой".