До кінця року кількість померлих від коронавірусу в Україні може досягти 92 тисяч, — КШЕ

Смертність від коронавірусу продовжить зростати протягом найближчих двох тижнів, експерти закликають збільшити темпи вакцинації.

Найближчими тижнями смертність від коронавірусу в Україні зростатиме. У той же час очікується зниження рівня госпіталізацій пацієнтів із COVID-19. Чотирьом українським регіонам загрожує потрапляння до "червоної" зони карантину. Про це на брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (КШЕ) Юрій Ганиченко.

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"Смертність в Україні ще продовжуватиме повільно зростати в найближчі 1-2 тижні, але не дійде до пікових значень Румунії у 32 особи на 100 тисяч населення за останні 14 днів", — сказав експерт.

За прогнозом аналітиків, до кінця року від коронавірусної хвороби може померти до 92 тисяч українців. Водночас КШЕ наголошує на стабілізації захворюваності вже протягом двох тижнів.

[ + – ] Прогноз смертності від коронавірусу

"Уже наступного тижня ми побачимо незначне зменшення кількості пацієнтів у "ковідних" лікарнях і зможемо говорити про початок тренду на стабілізацію в країні", — додав Ганиченко.

Експерти також спостерігають покращення ситуації з коронавірусом у низці регіонів "червоної" зони — Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях. Так, на Херсонщині після запровадження максимального рівня карантинних обмежень стався тижневий спад госпіталізацій на 10%.

Водночас до "червоної" зони невдовзі можуть потрапити Вінницька, Закарпатська та Харківська області. Наприклад, у Закарпатській області зайнятість лікарняних ліжок із киснем досягла 69%, незважаючи на те, що загальний рівень госпіталізацій відносно низький. Щодо Харківської, то там стабілізується рівень госпіталізацій, проте зайнятість ліжок зберігається на рівні 65%.

Щодо вакцинації від коронавірусу, то медична система в середньому витримує рівень 250 тисяч щеплень на добу. В останні два тижні темпи вакцинації в Україні перевищили максимальні європейські та середньосвітові. За даними аналітиків, зараз у країні є можливість робити не менше 362 тисяч щеплень на добу.

[ + – ] Графік темпів вакцинації від коронавірусу в Україні

Прискорювати темпи вакцинації в Україні потрібно, оскільки в Європі вже зараз спостерігаються повторні спалахи коронавірусу. При зростанні кількості щеплень поточна хвиля коронавірусу країна може перейти до спаду, зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 23 283 нові випадки COVID-19, померли 816 людей.

Наразі в "червоній" зоні карантину перебувають 17 регіонів, у понеділок найвищий рівень обмежень було запроваджено у Волинській області.