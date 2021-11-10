До конца года число умерших от коронавируса в Украине может достичь 92 тысяч, — КШЭ

Смертность от коронавируса продолжит расти в ближайшие две недели, эксперты призывают увеличить темпы вакцинации.

В ближайшие недели смертность от коронавируса в Украине будет расти. В то же время ожидается снижение уровня госпитализаций пациентов с COVID-19. Четырем украинским регионам грозит попадание в "красную" зону карантина. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЭ) Юрий Ганиченко.

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"Смертность в Украине еще будет продолжать медленно расти в ближайшие 1-2 недели, но не дойдет до пиковых значений Румынии у 32 человека на 100 тысяч населения за последние 14 дней", — сказал эксперт.

По прогнозу аналитиков, к концу года от коронавирусной болезни может умереть до 92 тысяч украинцев. Вместе с тем КШЭ отмечает стабилизацию заболеваемости уже на протяжении двух недель.

[ + – ] Прогноз смертности от коронавируса

"Уже на следующей неделе мы увидим незначительную убыль количества пациентов в "ковидных" больницах и сможем говорить о начале тренда на стабилизацию в стране", — добавил Ганиченко.

Эксперты также наблюдают улучшение ситуации с коронавирусом в ряде регионов "красной" зоны — Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской областях. Так, в Херсонской области после введения максимального уровня карантинных ограничений произошел недельный спад госпитализаций на 10%.

В то же время в "красную" зону вскоре могут попасть Винницкая, Закарпатская и Харьковская области. Например, в Закарпатской области занятость больничных коек с кислородом достигла 69% несмотря на то, что общий уровень госпитализаций относительно низкий. Что касается Харьковской, то там стабилизируется уровень госпитализаций, однако занятость коек сохраняется на уровне 65%.

Касательно вакцинации от коронавируса, то медицинская система в среднем выдерживает уровень в 250 тысяч прививок в сутки. В последние две недели темпы вакцинации в Украине превысили максимальные европейские и среднемировые. По данным аналитиков, сейчас в стране есть возможность делать не менее 362 тысяч прививок в сутки.

[ + – ] График темпов вакцинации от коронавируса в Украине

Ускорять темпы вакцинации в Украине необходимо, так как в Европе уже сейчас наблюдаются повторные вспышки коронавируса. При росте количества прививок текущая волна коронавируса страна может перейти к спаду, отметил Ганиченко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 23 283 новых случая COVID-19, умерли 816 человек.

На данный момент в "красной" зоне карантина пребывают 17 регионов, в понедельник наивысший уровень ограничений был введен в Волынской области.