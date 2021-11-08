В "красную зону" попала еще одна область Украины. Минздрав опубликовал полный список

Список "красной зоны" пополнила Волынская область, максимальный показатель заболеваемости коронавирусом – в Сумской области

В Украине по состоянию на 8 ноября в 17 областях введены максимальные карантинные ограничения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Сейчас в "красной зоне" находится Киев и следующие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

В шаге от введения "красной" зоны Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Закарпатская и Кировоградская области пока еще в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине сейчас – 799 на 100 тыс. человек, максимальный – в Сумской области (1 301). Далее идут Херсонская (1 155), Хмельницкая (1 063), Одесская (1 054) и Житомирская (1 047) области.

В Минздраве напомнили, что в "красной" зоне эпидопасности могут работать банки, автозаправки ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Запрещается работать:

заведениям общественного пита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ, кинотеатрам и театрам;

учреждениям образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственным рынкам и магазинам;

спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;

учреждениям культуры, кроме культурных заповедников.

Если 100% работников и посетителей этих заведений полностью вакцинируются или покажут отрицательный тест на коронавирус, на них не будут распространяться ограничения.

Фокус ранее детально описывал, что можно делать в "красной зоне карантина".

Напомним, что Украина занимает второе место в антирейтинге смертности от коронавируса за сутки (449 за последние сутки). Первое место занимает Россия (1179), а третье – Румыния (263).

С 8 ноября в Украине действует приказ об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, в том числе образовательной. Если у них не будет документа о прививке от коронавируса, их отстранят от работы.