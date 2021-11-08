В "красную зону" попала еще одна область Украины. Минздрав опубликовал полный список
Список "красной зоны" пополнила Волынская область, максимальный показатель заболеваемости коронавирусом – в Сумской области
В Украине по состоянию на 8 ноября в 17 областях введены максимальные карантинные ограничения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Сейчас в "красной зоне" находится Киев и следующие области:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
В шаге от введения "красной" зоны Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Закарпатская и Кировоградская области пока еще в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине сейчас – 799 на 100 тыс. человек, максимальный – в Сумской области (1 301). Далее идут Херсонская (1 155), Хмельницкая (1 063), Одесская (1 054) и Житомирская (1 047) области.
В Минздраве напомнили, что в "красной" зоне эпидопасности могут работать банки, автозаправки ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Запрещается работать:
- заведениям общественного пита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ, кинотеатрам и театрам;
- учреждениям образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственным рынкам и магазинам;
- спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;
- учреждениям культуры, кроме культурных заповедников.
Если 100% работников и посетителей этих заведений полностью вакцинируются или покажут отрицательный тест на коронавирус, на них не будут распространяться ограничения.
Фокус ранее детально описывал, что можно делать в "красной зоне карантина".
Напомним, что Украина занимает второе место в антирейтинге смертности от коронавируса за сутки (449 за последние сутки). Первое место занимает Россия (1179), а третье – Румыния (263).
С 8 ноября в Украине действует приказ об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, в том числе образовательной. Если у них не будет документа о прививке от коронавируса, их отстранят от работы.