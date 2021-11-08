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Украина Коронавирус в Украине

В "красную зону" попала еще одна область Украины. Минздрав опубликовал полный список

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Украина занимает второе место по смертности от коронавируса за сутки
В 17 областях действуют максимальные карантинные ограничения

Список "красной зоны" пополнила Волынская область, максимальный показатель заболеваемости коронавирусом – в Сумской области

В Украине по состоянию на 8 ноября в 17 областях введены максимальные карантинные ограничения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Сейчас в "красной зоне" находится Киев и следующие области:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

В шаге от введения "красной" зоны Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Закарпатская и Кировоградская области пока еще в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине сейчас – 799 на 100 тыс. человек, максимальный – в Сумской области (1 301). Далее идут Херсонская (1 155), Хмельницкая (1 063), Одесская (1 054) и Житомирская (1 047) области.

В Минздраве напомнили, что в "красной" зоне эпидопасности могут работать банки, автозаправки ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Запрещается работать:

  • заведениям общественного пита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ, кинотеатрам и театрам;
  • учреждениям образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственным рынкам и магазинам;
  • спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;
  • учреждениям культуры, кроме культурных заповедников.

Если 100% работников и посетителей этих заведений полностью вакцинируются или покажут отрицательный тест на коронавирус, на них не будут распространяться ограничения.

Фокус ранее детально описывал, что можно делать в "красной зоне карантина".

Напомним, что Украина занимает второе место в антирейтинге смертности от коронавируса за сутки (449 за последние сутки). Первое место занимает Россия (1179), а третье – Румыния (263).

С 8 ноября в Украине действует приказ об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, в том числе образовательной. Если у них не будет документа о прививке от коронавируса, их отстранят от работы.