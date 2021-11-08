Украина остается в тройке стран мира с самой высокой смертностью от коронавируса

Страна занимает второе место после России по летальным случаям, выявленным за сутки. Также в антирейтинге лидируют Румыния, Мексика и Индия.

Согласно данным за воскресенье, 7 ноября, Украина сохраняет второе место в антирейтинге суточной смертности от коронавирусной болезни среди стран мира. Об этом свидетельствуют данные портала статистики Worldometers.

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Первая пятерка рейтинга суточной смертности выглядит следующим образом:

Россия — 1179 летальных случаев;

Украина — 449;

Румыния — 263;

Мексика — 261;

Индия — 256.

Далее идут Турция, Филиппины, Иран, США и Сербия — там показатель суточной смертности находится в диапазоне от 200 до 69 летальных случаев.

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Похожая ситуация со смертностью от коронавируса сложилась и в субботу, 6 ноября — Украина (793 летальных случая) также занимала второе место в мировом рейтинге по этому показателю после России (1188 смертей).

Напомним, рекорд смертности от коронавируса в Украине был зафиксирован за сутки 5 ноября — тогда скончались 793 человека с этим диагнозом.

На данный момент из-за ситуации с распространением COVID-19 наиболее жесткие карантинные ограничения "красной" зоны действуют в 17 регионах Украины — Киеве, а также в Киевской, Волынской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Ровенской, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской областях.

Тем временем аналитики прогнозируют, что пандемия коронавирусной болезни может завершиться уже в 2022 году.