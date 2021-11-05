Волынская область преходит в "красную" зону карантина , — Кабмин

По словам чиновников, ужесточение карантина произойдет в понедельник. За прошедшие сутки там подтвердились 612 случаев заражения коронавирусом.

Сегодня, 5 ноября на внеочередном заседании Госкомиссии Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено перевести Волынскую область в режим "красной" зоны. Меры адаптивного карантина на Волыни начнут действовать с понедельника, 8 ноября. Об этом написал Олег Немчинов, министр Кабмина, в своем посте в Telegram.

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По состоянию на утро пятницы, 5 ноября, в регионе коронавирус был подтвержден 80 794 человека. За последние 24 часа показатель увеличился на 612 пациентов.

"Красная зона" предполагает запрет на работу:

заведений общепита,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

образовательных заведений,

непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

под запретом также проведение массовых мероприятий.

Вместе с тем эти ограничения не касаются граждан, у которых есть сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что у людей с "зелеными" COVID-сертификатами будет свобода действия в "красных" областях Украины. Минздрав разрешает продолжить работу в "красных" зонах банкам, автозаправкам, аптекам и ветаптекам, а также продуктовым магазинам.