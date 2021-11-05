Волинська область переходить у "червону" зону карантину, — Кабмін

За словами чиновників, посилення карантину відбудеться в понеділок. Минулої доби там підтвердилися 612 випадків зараження коронавірусом.

Сьогодні, 5 листопада, на позачерговому засіданні Держкомісії України з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено перевести Волинську область у режим "червоної" зони. Заходи адаптивного карантину на Волині почнуть діяти з понеділка, 8 листопада. Про це написав Олег Немчінов, міністр Кабміну, у своєму дописі в Telegram.

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Станом на ранок п'ятниці, 5 листопада, у регіоні коронавірус було підтверджено в 80 794 осіб. За останні 24 години показник збільшився на 612 пацієнтів.

"Червона зона" передбачає заборону на роботу:

закладів громадського харчування,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

освітніх закладів,

непродовольчих ринків та магазинів,

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів.

під забороною також проведення масових заходів.

Водночас ці обмеження не стосуються громадян, які мають сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що люди із "зеленими" COVID-сертифікатами мають свободу дії в "червоних" областях України. МОЗ дозволяє продовжити роботу в "червоних" зонах банкам, автозаправкам, аптекам та ветаптекам, а також продуктовим магазинам.