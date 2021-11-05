Волинська область переходить у "червону" зону карантину, — Кабмін
За словами чиновників, посилення карантину відбудеться в понеділок. Минулої доби там підтвердилися 612 випадків зараження коронавірусом.
Сьогодні, 5 листопада, на позачерговому засіданні Держкомісії України з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено перевести Волинську область у режим "червоної" зони. Заходи адаптивного карантину на Волині почнуть діяти з понеділка, 8 листопада. Про це написав Олег Немчінов, міністр Кабміну, у своєму дописі в Telegram.
Станом на ранок п'ятниці, 5 листопада, у регіоні коронавірус було підтверджено в 80 794 осіб. За останні 24 години показник збільшився на 612 пацієнтів.
"Червона зона" передбачає заборону на роботу:
- закладів громадського харчування,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- освітніх закладів,
- непродовольчих ринків та магазинів,
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів.
- під забороною також проведення масових заходів.
Водночас ці обмеження не стосуються громадян, які мають сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.
Раніше Фокус повідомляв, що люди із "зеленими" COVID-сертифікатами мають свободу дії в "червоних" областях України. МОЗ дозволяє продовжити роботу в "червоних" зонах банкам, автозаправкам, аптекам та ветаптекам, а також продуктовим магазинам.