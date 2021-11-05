Україна рухається в червону зону: чи вистачить одного щеплення для ресторанів і ТРЦ

Власники "зелених" COVID-сертифікатів матимуть свободу дії в "червоних" регіонах епіднебезпеки. Фокус розібрався, для чого буде достатньо "жовтого" сертифікату, а де потрібні обидві дози вакцини COVID-19.

В Україні до 5 листопада Київ і 15 областей опинилися в "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Глава МОЗ України Віктор Ляшко повідомляв про стабілізацію показників у регіонах, які "почервоніли" першими. Зокрема, це Херсонська, Запорізька та Донецька області. Мер Києва Віталій Кличко озвучував інші прогнози. У столиці, яка пішла на локдаун 1 листопада, обмеження можуть затягнутися. Ще три області – Харківська, Тернопільська та Волинська, на межі потрапляння до "червоної" зони цього тижня. У регіонах, де діє "червона зона", запровадять суттєві обмеження. Фокус розбирався, що можна, а що не можна робити мешканцям цих областей.

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Як МОЗ розділило області з карантинних зон

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки діє в таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська

Одеська;

Сумська;

Рівненська;

Миколаївська

Херсонська;

Хмельницька;

Чернігівська.

За крок від локдауну сім областей:

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Тернопільська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Лише три області перебувають у "жовтій зоні" – Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська.

Що дозволяє МОЗ у червоній зоні

Міністерство охорони здоров'я України дозволяє працювати в "червоних" регіонах банкам, автозаправкам, ветеринарним магазинам, аптекам і продовольчим магазинам. Із цього року повністю вакциновані від коронавірусу отримають "зелений" COVID-сертифікат. Вони зможуть відвідувати кінотеатри, торгові центри, ресторани та кафе, ринки, спортзали, басейни та масові заходи. За цим документом дозволяється ходити до церков, музеїв і інших місць культури. Школи, технікуми та ВНЗ у "червоних" областях не закриють, якщо працівники будуть повністю щеплені. Повна вакцинація не звільняє від масочного режиму та соціальної дистанції. З однією дозою відвідувати ресторани, ТРЦ й інші місця масового скупчення людей у червоній зоні не можна.

"Зелений" сертифікат діє 365 днів, його можна згенерувати в додатку "Дiя" за наявності ID-паспорта або закордонного біометричного паспорта.

Обмежень при локдауні дозволить уникнути ПЛР-тест, але він дійсний 72 години. З наступного тижня з'явиться сертифікат про одужання від коронавірусу, повідомили в МОЗ. Усередині України він діятиме 90 днів. Документ дасть право відвідувати заклади та пересуватися в "жовтих" і "червоних" зонах. Сертифікат сформують, якщо лікар встановив діагноз із моменту його запуску.

"Обов'язковою підставою для отримання сертифіката є медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображається в електронній системі охорони здоров'я. Особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря, і лікар не вніс дані до ЕСОХ, завантажити сертифікат не зможуть", – попередили в міністерстві.

Зазначимо, що з 8 листопада в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих працівників таких категорій:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,

місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів,

усіх освітніх установ незалежно від типу та форми власності.

"Працівники зазначених організацій, у яких станом на 8 листопада не буде бодай одного щеплення від COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", — зазначили в МОЗ.

Ті, хто мають протипоказання, мають надати довідку, їх звільнять від примусової вакцинації.

Як пересуватися між "червоними" регіонами, чи можна виїхати закордон

Кабмін із 21 жовтня посилив правила міжобласних перевезень. Скористатися залізничним, автобусним і авіаранспортом у "червоних" зонах зможуть ті, хто має COVID-сертифікат про повний курс вакцинації, негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Діти віком від 12 до 18 років зможуть їздити в транспорті без цих документів, але їм потрібно одягати захисні маски.

Щоб виїхати у відпустку, мешканцям червоних регіонів потрібно знати епідемічні вимоги країни, яку вони планують відвідати. В інтерактивній карті Міністерства закордонних справ зазначено країни, які пропускають громадян України. Євросоюз не виключив Україну зі списку країн, які рекомендовані для безпечних подорожей. Для виїзду за кордон українці можуть використовувати міжнародний COVID-сертифікат, у якому міститься більше медичної інформації та QR-код, який відкривається через "Дію" при в'їзді до країн Довірчої мережі Євросоюзу. За таким сертифікатом можна відвідувати заклади в інших країнах. Можливість подорожувати дає міжнародний сертифікат про одужання.

Чи можна зробити щеплення однією дозою та що можна робити з однією вакциною?

Ті, хто прищепилися однією дозою, від коронавірусу отримують "жовтий" COVID-сертифікат. Він дійсний 120 днів і дає привілеї лише в "жовтій" зоні карантину. Жовтий сертифікат у "червоній" зоні не діє. Тому охочим користуватися громадським транспортом і відвідувати ресторани, кафе, ринки, спортзали й інші місця масового скупчення людей доведеться повністю вакцинуватися.

Також не можна вакцинуватися лише однією дозою, якщо перехворів. Такого налаштування не існує.

"Однодозних" вакцин, як-от Johnson&Johnson, в Україні немає.

Як бути тим, кому не можна вакцинуватися

В Україні затверджено перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу, які можуть мати характер постійних чи тимчасових. Так, людина з діагнозом тромбоз із тромбоцитопенією має абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca). Після міокардиту та/або перикардиту людина не може щепитися препаратами Pfizer/Moderna. Усього існує 16 причин відмови від вакцинації. Фокус направив запит до Міністерства охорони здоров'я України, щоб дізнатися про повний перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

Лікар може встановлювати відповідність діагнозу протипоказанням у кожному конкретному випадку. Але навіть отримавши таку довідку, мешканцям червоних зон доведеться робити ПЛР-тести, щоби не потрапити під обмеження.

За словами голови комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, з наступного тижня в "Дії" з'явиться можливість завантажити довідку з протипоказаннями до вакцинації.

"Такі люди повинні будуть робити ПЛР-тести та носити маску. Це буде довідка від сімейного лікаря, де є його підпис, а також і QR-код. Лікар розумітиме, що він сяде у в'язницю, якщо ця довідка буде куплена. Але ПЛР-тести доведеться робити обов'язково", – пояснив нардеп Фокусу.

В Україні за минулу добу зареєстрували близько 26,5 нових випадків COVID-19. Майже 700 людей померли від цієї хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік навантаження на медичну систему в найближчі тижні. Поступовий спад пройде до середини грудня цього року.

Фокус раніше писав, що поточна хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні може закінчитися не раніше початку наступного року. У Європі показник із зараженості коронавірусом перевищив максимальний, який зафіксували навесні цього року.