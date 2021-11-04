Коли в Україні буде пік та спад хвилі коронавірусу: прогноз МОЗ

Найближчим часом очікуються максимальні навантаження на систему охорони здоров'я, після чого захворюваність у країні поступово зменшуватиметься.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує, що пікове навантаження на медичну систему відбудеться в найближчі тижні. Про це в четвер, 4 листопада, в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"За нашими прогнозами, за тими моделями, які ми використовуємо, ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я будуть протягом найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спадом до середини грудня 2021 року", — сказав чиновник, додавши, що покращення ситуації з коронавірусом в Україні очікується вже в першому кварталі 2022 року.

Водночас Кузін попередив, що українцям варто обережно планувати найближчий сезон відпусток, якщо вони планують вирушити до Європи, оскільки епідемічна ситуація в цьому регіоні наразі погіршується.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — 27 377. За цей період померли 699 пацієнтів з цим діагнозом.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом максимальний рівень карантинних обмежень може бути запроваджений у трьох областях – Харківській, Волинській та Тернопільській. Якщо це станеться, у "червоній" зоні будуть вже 18 регіонів країни.