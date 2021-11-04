Коли в Україні буде пік та спад хвилі коронавірусу: прогноз МОЗ
Найближчим часом очікуються максимальні навантаження на систему охорони здоров'я, після чого захворюваність у країні поступово зменшуватиметься.
Міністерство охорони здоров'я України прогнозує, що пікове навантаження на медичну систему відбудеться в найближчі тижні. Про це в четвер, 4 листопада, в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"За нашими прогнозами, за тими моделями, які ми використовуємо, ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я будуть протягом найближчих двох-трьох тижнів з поступовим спадом до середини грудня 2021 року", — сказав чиновник, додавши, що покращення ситуації з коронавірусом в Україні очікується вже в першому кварталі 2022 року.
Водночас Кузін попередив, що українцям варто обережно планувати найближчий сезон відпусток, якщо вони планують вирушити до Європи, оскільки епідемічна ситуація в цьому регіоні наразі погіршується.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — 27 377. За цей період померли 699 пацієнтів з цим діагнозом.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом максимальний рівень карантинних обмежень може бути запроваджений у трьох областях – Харківській, Волинській та Тернопільській. Якщо це станеться, у "червоній" зоні будуть вже 18 регіонів країни.