Статистика коронавірусу на 4 листопада: 27 377 нових випадків COVID-19, 5472 госпіталізації
За добу жертвами коронавірусної хвороби стали 699 пацієнтів.
В Україні за минулий день зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 — рекордне число з початку пандемії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними міністерства, серед заражених за добу – 1787 дітей та 426 медичних працівників. У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфекцію госпіталізували 5472 особи, а жертвами коронавірусу стали 699 українців.
В Україні за добу:
- захворіло — 27 377 осіб;
- одужало — 12 464 особи;
- летальні випадки — 699;
- госпіталізовано – 5472 особи.
Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:
- 28 жовтня — 5463;
- 29 жовтня — 5305;
- 30 жовтня — 5663;
- 31 жовтня — 3828;
- 1 листопада — 3188;
- 2 листопада — 5935;
- 3 листопада — 5472.
Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 155 405 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 72 918;
- методом ІФА — 22 294;
- експрес-тести на антиген — 60 193.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська й Одеська області, а також Київ:
- Дніпропетровська область — 2254 випадки;
- Одеська область — 1899 випадків;
- Київ — 1836 випадків;
- Харківська область — 1656 випадків;
- Житомирська область — 1559 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 006 463 особи;
- одужало — 2 479 138 осіб;
- летальні випадки — 70 146;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 658 956.
Крім цього, як розповідають у МОЗ, 93,2% хворих, які протягом минулого тижня госпіталізували з COVID-19, не було вакциновано. Минулої доби медики зробили 299 272 щеплення: першу дозу вакцини отримали 212 968 пацієнтів, а повний курс імунізації від COVID-19 пройшли 86 304 особи.
Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова попередила, як COVID-пацієнтів на кисні намагаються обдурити. За її словами, деяким пацієнтам дорікають тривалим використанням кисневих концентраторів і просять перерахувати великі суми на банківські картки.
Також Фокус розповідав про мітинг у Києві проти вакцинації від COVID-19. Антивакцинатори 3 листопада заблокували урядовий квартал у столиці та зажадали від влади заборонити примусову вакцинацію, а також скасувати карантинні обмеження для населення.