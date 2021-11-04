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Статистика коронавірусу на 4 листопада: 27 377 нових випадків COVID-19, 5472 госпіталізації

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В Україні за минулу добу від COVID-19 померло 699 осіб
Фото: "РБК" | Коронавірус в Україні

За добу жертвами коронавірусної хвороби стали 699 пацієнтів.

В Україні за минулий день зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 — рекордне число з початку пандемії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За даними міністерства, серед заражених за добу – 1787 дітей та 426 медичних працівників. У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфекцію госпіталізували 5472 особи, а жертвами коронавірусу стали 699 українців.

В Україні за добу:

  • захворіло — 27 377 осіб;
  • одужало — 12 464 особи;
  • летальні випадки — 699;
  • госпіталізовано – 5472 особи.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

  • 28 жовтня — 5463;
  • 29 жовтня — 5305;
  • 30 жовтня — 5663;
  • 31 жовтня — 3828;
  • 1 листопада — 3188;
  • 2 листопада — 5935;
  • 3 листопада — 5472.

Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 155 405 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

  • методом ПЛР — 72 918;
  • методом ІФА — 22 294;
  • експрес-тести на антиген — 60 193.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська й Одеська області, а також Київ:

  • Дніпропетровська область — 2254 випадки;
  • Одеська область — 1899 випадків;
  • Київ — 1836 випадків;
  • Харківська область — 1656 випадків;
  • Житомирська область — 1559 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло – 3 006 463 особи;
  • одужало — 2 479 138 осіб;
  • летальні випадки — 70 146;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 658 956.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, 93,2% хворих, які протягом минулого тижня госпіталізували з COVID-19, не було вакциновано. Минулої доби медики зробили 299 272 щеплення: першу дозу вакцини отримали 212 968 пацієнтів, а повний курс імунізації від COVID-19 пройшли 86 304 особи.

В Україні за минулу добу від COVID-19 померло 699 осіб
Статистика коронавірусу за 4 листопада
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова попередила, як COVID-пацієнтів на кисні намагаються обдурити. За її словами, деяким пацієнтам дорікають тривалим використанням кисневих концентраторів і просять перерахувати великі суми на банківські картки.

Також Фокус розповідав про мітинг у Києві проти вакцинації від COVID-19. Антивакцинатори 3 листопада заблокували урядовий квартал у столиці та зажадали від влади заборонити примусову вакцинацію, а також скасувати карантинні обмеження для населення.