Статистика коронавірусу на 4 листопада: 27 377 нових випадків COVID-19, 5472 госпіталізації

За добу жертвами коронавірусної хвороби стали 699 пацієнтів.

В Україні за минулий день зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 — рекордне число з початку пандемії. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За даними міністерства, серед заражених за добу – 1787 дітей та 426 медичних працівників. У лікарні з COVID-19 або підозрою на інфекцію госпіталізували 5472 особи, а жертвами коронавірусу стали 699 українців.

В Україні за добу:

захворіло — 27 377 осіб;

одужало — 12 464 особи;

летальні випадки — 699;

госпіталізовано – 5472 особи.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

28 жовтня — 5463;

29 жовтня — 5305;

30 жовтня — 5663;

31 жовтня — 3828;

1 листопада — 3188;

2 листопада — 5935;

3 листопада — 5472.

Як зазначають у МОЗ, за минулу добу медики зробили 155 405 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 72 918;

методом ІФА — 22 294;

експрес-тести на антиген — 60 193.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська й Одеська області, а також Київ:

Дніпропетровська область — 2254 випадки;

Одеська область — 1899 випадків;

Київ — 1836 випадків;

Харківська область — 1656 випадків;

Житомирська область — 1559 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 006 463 особи;

одужало — 2 479 138 осіб;

летальні випадки — 70 146;

зроблено ПЛР-тестів — 14 658 956.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, 93,2% хворих, які протягом минулого тижня госпіталізували з COVID-19, не було вакциновано. Минулої доби медики зробили 299 272 щеплення: першу дозу вакцини отримали 212 968 пацієнтів, а повний курс імунізації від COVID-19 пройшли 86 304 особи.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 4 листопада Фото: прес-служба МОЗ

Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова попередила, як COVID-пацієнтів на кисні намагаються обдурити. За її словами, деяким пацієнтам дорікають тривалим використанням кисневих концентраторів і просять перерахувати великі суми на банківські картки.

Також Фокус розповідав про мітинг у Києві проти вакцинації від COVID-19. Антивакцинатори 3 листопада заблокували урядовий квартал у столиці та зажадали від влади заборонити примусову вакцинацію, а також скасувати карантинні обмеження для населення.