Статистика коронавируса на 4 ноября: 27377 новых случаев COVID-19, 5472 госпитализации

За сутки жертвами коронавирусной болезни стали 699 пациентов.

В Украине за минувший день зафиксировано 27 377 новых случаев заражения COVID-19 — рекордное число с начала пандемии. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, среди зараженных за сутки — 1787 детей и 426 медицинских работников. В больницы с COVID-19 или подозрением на инфекцию госпитализировали 5472 человека, а жертвами коронавируса стали 699 украинцев.

В Украине за сутки:

заболело — 27377 человек;

выздоровело — 12464 человека;

летальные случаи — 699;

госпитализировано — 5472 человека.

Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

28 октября — 5 463;

29 октября — 5 305;

30 октября — 5 663;

31 октября — 3 828;

1 ноября — 3 188;

2 ноября — 5 935;

3 ноября — 5472.

Как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки медики сделали 155 405 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 72 918;

методом ИФА — 22 294;

экспресс-тесты на антиген — 60 193.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская и Одесская области, а также Киев:

Днепропетровская область — 2254 случая;

Одесская область — 1899 случаев;

Киев — 1836 случаев;

Харьковская область — 1656 случаев;

Житомирская область — 1559 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 006 463 человека;

выздоровело — 2 479 138 человек;

летальные случаи — 70 146;

сделано ПЦР-тестов — 14 658 956.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, 93,2% больных, которые в течении прошлой недели госпитализировали с COVID-19, не были вакцинированы. За прошлые сутки медики сделали 299 272 прививки: первую дозу вакцины получили 212 968 пациентов, а полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 86 304 человека.

[ + – ] Статистика коронавируса за 4 ноября Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее волонтер Екатерина Ножевникова предупредила, как COVID-пациентов на кислороде пытаются обмануть. По ее словам, некоторых пациентов упрекают в длительном использовании кислородных концентраторов и просят перечислить большие суммы на банковские карты.

Также Фокус рассказывал про митинг в Киеве против вакцинации от COVID-19. Антивакцинаторы 3 ноября заблокировали правительственный квартал в столице и потребовали от властей запретить принудительную вакцинацию, а также отменить карантинные ограничения для населения.