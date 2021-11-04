Статистика коронавируса на 4 ноября: 27377 новых случаев COVID-19, 5472 госпитализации
За сутки жертвами коронавирусной болезни стали 699 пациентов.
В Украине за минувший день зафиксировано 27 377 новых случаев заражения COVID-19 — рекордное число с начала пандемии. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, среди зараженных за сутки — 1787 детей и 426 медицинских работников. В больницы с COVID-19 или подозрением на инфекцию госпитализировали 5472 человека, а жертвами коронавируса стали 699 украинцев.
В Украине за сутки:
- заболело — 27377 человек;
- выздоровело — 12464 человека;
- летальные случаи — 699;
- госпитализировано — 5472 человека.
Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:
- 28 октября — 5 463;
- 29 октября — 5 305;
- 30 октября — 5 663;
- 31 октября — 3 828;
- 1 ноября — 3 188;
- 2 ноября — 5 935;
- 3 ноября — 5472.
Как отмечают в Минздраве, за минувшие сутки медики сделали 155 405 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 72 918;
- методом ИФА — 22 294;
- экспресс-тесты на антиген — 60 193.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская и Одесская области, а также Киев:
- Днепропетровская область — 2254 случая;
- Одесская область — 1899 случаев;
- Киев — 1836 случаев;
- Харьковская область — 1656 случаев;
- Житомирская область — 1559 случаев.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 006 463 человека;
- выздоровело — 2 479 138 человек;
- летальные случаи — 70 146;
- сделано ПЦР-тестов — 14 658 956.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, 93,2% больных, которые в течении прошлой недели госпитализировали с COVID-19, не были вакцинированы. За прошлые сутки медики сделали 299 272 прививки: первую дозу вакцины получили 212 968 пациентов, а полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 86 304 человека.
Ранее волонтер Екатерина Ножевникова предупредила, как COVID-пациентов на кислороде пытаются обмануть. По ее словам, некоторых пациентов упрекают в длительном использовании кислородных концентраторов и просят перечислить большие суммы на банковские карты.
Также Фокус рассказывал про митинг в Киеве против вакцинации от COVID-19. Антивакцинаторы 3 ноября заблокировали правительственный квартал в столице и потребовали от властей запретить принудительную вакцинацию, а также отменить карантинные ограничения для населения.