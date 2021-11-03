Антивакцинаторы заблокировали центр Киева: к протесту присоединилась Надежда Савченко (видео)

Протестующие требуют отмены карантинных ограничений и введение запрета на принудительную вакцинацию граждан от COVID-19.

В среду, 3 ноября, сотни противников вакцинации от COVID-19 вышли на акцию протеста в Киеве и заблокировали правительственный квартал. Об этом сообщает Апостроф.

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Митинг проходит на площади возле Верховной Рады.

По словам журналистов, противники вакцинации от COVID-19 стали собираться под зданием парламента в 8:00 и люди продолжают приходить на акцию. Собравшиеся антивакцинаторы с плакатами в руках требуют от властей отмены карантинных ограничений для населения, запрета на принудительную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции.

[ + – ] Митинг в Киеве против вакцинации

Из-за акции протеста антивакцинаторов заблокированным оказался правительственный квартал и целый ряд улиц Киева:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

переулок Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (рядом с гостиницей "Национальная"),

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,

ул. Парковая, 35.

Организаторы акции протеста под Верховной Радой, как сообщает подсанкционное издание Страна, жалуются на правоохранителей, которые "безосновательно блокируют автобусы" с участниками митинга.

"Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать свое мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без "клейма зверя", что-то купить или продать. Мы не будем молчать", — уверяют организаторы протеста и анонсируют на 10:30 старт вече. До указанного времени антивакцинаторы планируют стоять на перекрестках и дожидаться парламентариев.

[ + – ] Митинг в Киеве против вакцинации Фото: Апостроф

[ + – ] Митинг антивакцинаторов в Киеве Фото: Апостроф

К акции протеста также присоединилась экс-нардеп VIII созыва Надежда Савченко, которую недавно разоблачили с фальшивим COVID-сертификатом в столичном аэропорту.

Надежда Савченко назвала столичную власть "неадекватной" из-за введения ограничений для проезда в общественном транспорте и одобрила действия антивакцинаторов, перекрывших движение в центре Киева.

[ + – ] Надежда Савченко на митинге антивакцинаторов в Киеве

По данным PavlovskyNews, за порядком на акции протеста в Киеве следят правоохранители. Полиция просит организаторов митинга пропускать хотя бы общественный транспорт, однако после заблокирования правительственного квартала автобусам с пассажирами приходиться разворачиваться.

На аргументы силовиков, что антивакцинаторы нарушают законодательства, блокируя улицы и проезд транспорта, участники акции протеста утверждают, что их права также нарушаются.

[ + – ] Антивакцинаторы устроили акцию протеста в Киеве [ + – ] Антивакцинаторы устроили акцию протеста в Киеве [ + – ] Антивакцинаторы устроили акцию протеста в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заработал жесткий локдаун с 1 ноября. После попадания столицы в "красную" зону карантина, граждан без COVID-сертификатов или негативных ПЦР-тестов не пускают в общественный транспорт, заведения, спортзалы и органы соцзащиты населения. Нарушителям карантинных ограничений грозят штрафы от 17 тысяч гривен.

Также Фокус показывал, как проходил первый день локдауна в Киеве после попадания в "красную" зону карантина.