Антивакцинаторы заблокировали центр Киева: к протесту присоединилась Надежда Савченко (видео)
Протестующие требуют отмены карантинных ограничений и введение запрета на принудительную вакцинацию граждан от COVID-19.
В среду, 3 ноября, сотни противников вакцинации от COVID-19 вышли на акцию протеста в Киеве и заблокировали правительственный квартал. Об этом сообщает Апостроф.
Митинг проходит на площади возле Верховной Рады.
По словам журналистов, противники вакцинации от COVID-19 стали собираться под зданием парламента в 8:00 и люди продолжают приходить на акцию. Собравшиеся антивакцинаторы с плакатами в руках требуют от властей отмены карантинных ограничений для населения, запрета на принудительную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции.
Из-за акции протеста антивакцинаторов заблокированным оказался правительственный квартал и целый ряд улиц Киева:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- переулок Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (рядом с гостиницей "Национальная"),
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,
- ул. Парковая, 35.
Организаторы акции протеста под Верховной Радой, как сообщает подсанкционное издание Страна, жалуются на правоохранителей, которые "безосновательно блокируют автобусы" с участниками митинга.
"Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать свое мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без "клейма зверя", что-то купить или продать. Мы не будем молчать", — уверяют организаторы протеста и анонсируют на 10:30 старт вече. До указанного времени антивакцинаторы планируют стоять на перекрестках и дожидаться парламентариев.
К акции протеста также присоединилась экс-нардеп VIII созыва Надежда Савченко, которую недавно разоблачили с фальшивим COVID-сертификатом в столичном аэропорту.
Надежда Савченко назвала столичную власть "неадекватной" из-за введения ограничений для проезда в общественном транспорте и одобрила действия антивакцинаторов, перекрывших движение в центре Киева.
По данным PavlovskyNews, за порядком на акции протеста в Киеве следят правоохранители. Полиция просит организаторов митинга пропускать хотя бы общественный транспорт, однако после заблокирования правительственного квартала автобусам с пассажирами приходиться разворачиваться.
На аргументы силовиков, что антивакцинаторы нарушают законодательства, блокируя улицы и проезд транспорта, участники акции протеста утверждают, что их права также нарушаются.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заработал жесткий локдаун с 1 ноября. После попадания столицы в "красную" зону карантина, граждан без COVID-сертификатов или негативных ПЦР-тестов не пускают в общественный транспорт, заведения, спортзалы и органы соцзащиты населения. Нарушителям карантинных ограничений грозят штрафы от 17 тысяч гривен.
Также Фокус показывал, как проходил первый день локдауна в Киеве после попадания в "красную" зону карантина.