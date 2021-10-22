Сестер Савченко поймали в "Борисполе" с поддельными COVID-сертификатами (фото)

Женщины возвращались в Украину из Турции. В скором времени Вере и Надежде предъявят подозрение в подделке документов.

Экс-нардеп со своей сестрой пытались въехать на территорию Украины с поддельными COVID-сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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В своей публикации полицейские не указали имена женщин, которые пытались въехать в Украину с поддельными документами. Однако, даты рождения женщин, указанные в сертификатах, полностью совпадают: Надежда Савченко — 11 мая 1981, Вера Савченко — 12 января 1983.

Инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь".

По данным силовиков, бывший нардеп со своей сестрой во время проверки документов предоставили поддельные COVID-сертификаты о прохождении вакцинации.

По факту подделки документов открыто уголовное производство по ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, в ближайшее время женщинам предъявят подозрение.

[ + – ] Надежда и Вера Савченко попались с поддельными COVID-сертификатами

Как сообщает издание Обозреватель, поддельные COVID-сертификаты в "Борисполе" предъявили Надежда и Вера Савченко, которые пытались вернуться в Украину.

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Если вина сестер Савченко будет доказана в суде — им грозит штраф до 850 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Издание ЛИГА сообщает, что Надежда и Вера Савченко возвращались в Украину из Турции.

[ + – ] Сестры Савченко с поддельными COVID-сертификатами [ + – ] Сестры Савченко с поддельными COVID-сертификатами

Ранее сообщалось, что нардепам хотят запретить вход в Раду без COVID-сертификатов. В парламент внесли постановление, которое предусматривает, что все депутаты, журналисты и сотрудники аппарата не смогут зайти в здание Верховной Рады без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что в Украине впервые вынесли приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Медработника из Днепропетровской области на год лишили возможности работать по специальности и обязали оплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.