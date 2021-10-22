Сестер Савченко спіймали в "Борисполі" з підробленими COVID-сертифікатами (фото)

Жінки поверталися в Україну з Туреччини. Незабаром Вірі та Надії пред'являть підозри в підробці документів.

Екснардепка зі своєю сестрою намагалися в'їхати на територію України з підробленими COVID-сертифікатами. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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У своїй публікації поліцейські не вказали імена жінок, які намагалися в'їхати в Україну з підробленими документами. Однак, дати народження жінок, зазначені в сертифікатах, повністю збігаються: Надія Савченко — 11 травня 1981, Віра Савченко — 12 грудня 1983.

Інцидент стався в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За даними силовиків, колишня нардепка зі своєю сестрою під час перевірки документів надали підроблені COVID-сертифікати про проходження вакцинації.

За фактом підробки документів відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, найближчим часом жінкам пред'являть підозри.

[ + – ] Надія та Віра Савченко попалися з підробленими COVID-сертифікатами

Як повідомляє видання Обозреватель, підроблені COVID-сертифікати в "Борисполі" пред'явили Надія і Віра Савченко, які намагалися повернутися в Україну.

Якщо вина сестер Савченко буде доведена в суді — їм загрожує штраф до 850 гривень або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до двох років.

Видання ЛІГА повідомляє, що Надія і Віра Савченко поверталися в Україну з Туреччини.

[ + – ] Сестри Савченко з підробленими COVID-сертифікатами [ + – ] Сестри Савченко з підробленими COVID-сертифікатами

Раніше повідомлялося, що нардепам хочуть заборонити вхід у Раду без COVID-сертифікатів. До парламенту внесли постанову, яка передбачає, що всі депутати, журналісти та співробітники апарату не зможуть зайти в будівлю Верховної Ради без сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19.

Також Фокус розповідав, що в Україні вперше винесли вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Медпрацівника з Дніпропетровської області на рік позбавили можливості працювати за фахом і зобов'язали сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.