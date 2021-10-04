Винесено перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

Крім тимчасового відсторонення від посади, лікар також повинен буде заплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Медпрацівник з Павлограда Дніпропетровської області став першим, кому винесли вирок за підробку COVID-сертифікатів. Про це стало відомо на нараді в президента Володимира Зеленського, передає ОП.

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За порушення закону лікар повинен заплатити 34 тисячі гривень штрафу, також його на рік позбавили можливості працювати за фахом.

Зазначається, що на нараді особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів. За словами глави Національної поліції Ігоря Клименка, у зв'язку з цим порушенням за тиждень провели 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я зажадало усунути керівництво 15 лікарень, де персонал, ймовірно, підробляв COVID-сертифікати про вакцинацію. Чиновників медицини відсторонили на час розслідування. Якщо правоохоронці доведуть їхню непричетність до порушення закону, вони будуть відновлені на посаді.

Як повідомляв нещодавно Фокус, в Україні поліція перевірятиме справжність COVID-сертифікатів за допомогою планшетів.

Також повідомлялося, що українці після змішування вакцин можуть оформити COVID-сертифікати в "Дії".