Винесено перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів
Крім тимчасового відсторонення від посади, лікар також повинен буде заплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.
Медпрацівник з Павлограда Дніпропетровської області став першим, кому винесли вирок за підробку COVID-сертифікатів. Про це стало відомо на нараді в президента Володимира Зеленського, передає ОП.
За порушення закону лікар повинен заплатити 34 тисячі гривень штрафу, також його на рік позбавили можливості працювати за фахом.
Зазначається, що на нараді особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів. За словами глави Національної поліції Ігоря Клименка, у зв'язку з цим порушенням за тиждень провели 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.
Нещодавно Міністерство охорони здоров'я зажадало усунути керівництво 15 лікарень, де персонал, ймовірно, підробляв COVID-сертифікати про вакцинацію. Чиновників медицини відсторонили на час розслідування. Якщо правоохоронці доведуть їхню непричетність до порушення закону, вони будуть відновлені на посаді.
Як повідомляв нещодавно Фокус, в Україні поліція перевірятиме справжність COVID-сертифікатів за допомогою планшетів.
Також повідомлялося, що українці після змішування вакцин можуть оформити COVID-сертифікати в "Дії".