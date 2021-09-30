Українці після змішування вакцин можуть оформити COVID-сертифікати в "Дії", — МОЗ

Документи про імунізацію отримають громадяни, які прищеплювалися за дозволеними змішаними схемами в Україні.

Українці, які змішували препарати від коронавірусної інфекції під час імунізації, також можуть отримати в "Дії" сертифікат про вакцинацію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Цифровий COVID-сертифікат буде доступний для тих громадян України, які вакцинувалися різними вакцинами від коронавірусу.

Як відобразяться в "Дії" сертифікати про вакцинації

Наприклад, якщо людина першою дозою отримала Moderna, а другою — Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Більш того, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, в Україні дозволена ще одна схема змішування вакцин — перша доза AstraZeneca, а другою може бути доза мРНК-препарату (Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna).

У "Дії" сертифікат про вакцинацію "зеленого" зразка отримують громадяни, які завершили процес імунізації. У програмі будуть створені відразу два документи — для зовнішнього і внутрішнього використання.

Скільки діє в "Дії" сертифікат про вакцинацію?

"Документ, згенерований на сайті, можна надавати як у цифровому форматі, так і роздрукувати на звичайному папері. "Зелений" сертифікат дійсний 365 днів. Українці, які отримали одну дозу дводозної антиковідної вакцини, можуть згенерувати внутрішній "жовтий" СOVID-сертифікат на сайті або в додатку "Дія", — нагадали в МОЗ і додали, що "жовтий" документ дійсний протягом 120 днів.

У своїх сімейних лікарів українці можуть оформити Міжнародне свідоцтво про отримання щеплення, дійсне 365 днів. З таким паперовим документом громадяни України можуть безперешкодно подорожувати в 43 країни світу, які входять до Довірчої мережі електронного здоров'я ЄС.

Раніше Фокус попереджав, що поліція перевірятиме COVID-сертифікати українців. До таких заходів правоохоронці будуть вдаватися в умовах локдауну для перевірки, як громадяни дотримуються жорстких карантинних обмежень.

Також Фокус розповідав, що в додатку "Дія" сертифікат про вакцинацію буде не один. Їх поділили на два рівні — жовтий і зелений. Перший отримають щеплені однією дозою препарату, а другий — ті, хто завершив процес прищеплення.