Украинцы после смешивания вакцин могут оформить COVID-сертификаты в "Дії", — Минздрав

Документы об иммунизации получат граждане, которые прививались по разрешенным смешанным схемам в Украине.

Украинцы, которые смешивали препараты от коронавирусной инфекции во время иммунизации, также могут получить в "Дия" сертификат о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Цифровой COVID-сертификат будет доступен для тех граждан Украины, которые вакцинировались разными вакцинами от коронавируса.

Как отобразятся в "Дия" сертификаты о вакцинации

Например, если человек первой дозой получил Moderna, а второй — Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Более того, как рассказывают в Минздраве, в Украине разрешена еще одна схема смешивания вакцин — первая доза AstraZeneca, а второй может быть доза мРНК-препарата (Comirnaty/Pfizer-BioNTech или Moderna).

В "Дия" сертификат о вакцинации "зеленого" образца получают граждане, завершившие процесс иммунизации. В программе будет созданы сразу два документа — для внешнего и внутреннего использования.

Сколько действует в "Дия" сертификат о вакцинации?

"Документ, сгенерированный на сайте, можно предоставлять как в цифровом формате, так и распечатать на обычной бумаге. "Зеленый" сертификат действителен 365 дней. Украинцы, которые получили одну дозу двухдозной антиковидной вакцины, могут сгенерировать внутренний "желтый" СOVID-сертификат на сайте или в приложении "Дія", — напомнили в Минздраве и добавили, что "желтый" документ действителен в течение 120 дней.

У своих семейных врачей украинцы могут оформить Международное свидетельство о получении прививки, действительное на 365 дней. С таким бумажным документом граждане Украины могут беспрепятственно путешествовать в 43 страны мира, которые входят в Доверительную сеть электронного здоровья ЕС.

Ранее Фокус предупреждал, что полиция будет проверять COVID-сертификаты украинцев. К таким мерам правоохранители будут прибегать в условиях локдауна для проверки, как граждане придерживаются жестких карантинных ограничений.

Также Фокус рассказывал, что в приложении "Дия" сертификат о вакцинации будет не один. Их поделили на два уровня — желтый и зеленый. Первый получат привитые одной дозой препарата, а второй — те, кто завершил процесс прививания.