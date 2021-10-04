Вынесен первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Кроме временного отстранения от должности, врач также должен будет заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

Медработник из Павлограда Днепропетровской области стал первым, кому вынесли приговор за подделку COVID-сертификатов. Об этом стало известно на совещании у президента Владимира Зеленского, передает ОП.

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За нарушение закона врач должен заплатить 34 тысячи гривен штрафа, также его на год лишили возможности работать по специальности.

Отмечается, что на совещании особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в связи с данным нарушением за неделю провели 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

Недавно Министерство здравоохранения потребовало отстранить руководство 15 больниц, где персонал вероятно подделывал COVID-сертификаты о вакцинации. Чиновников медицины отстранили на время расследования. Если правоохранители докажут их непричастность к нарушению закона, они будут восстановлены в должности.

Как сообщал недавно Фокус, в Украине полиция будет проверять подлинность COVID-сертификатов при помощи планшетов.

Также сообщалось, что украинцы после смешивания вакцин могут оформить COVID-сертификаты в "Дії".