Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц из-за подозрения в подделке COVID-сертификатов

Членов руководства медучреждений могут отстранить на время проведения расследования.

Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, где персонал вероятно подделывал COVID-сертификаты о вакцинации. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

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Минздрав уже направил соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения.

"Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве уже заявляли о дальнейшем отстранении руководителей больниц, где выдают поддельные COVID-сертификаты. Процедура будет проходить так: ведомство направит представления к владельцам заведений здравоохранения, где работают врачи, которые оформили поддельный документ.

В представлении будет просьба отстранить от работы руководителя медучреждения на время проведения следствия (до установления причастности самих руководителей к деяниям, которые совершают их подчиненные).

Глава Минздрава Виктор Ляшко, комментирую практику с поддельными COVID-сертификатами, сообщил, что руководители должны также нести персональную ответственность за то, что происходит в их больнице.

Отметим, что при повторном нарушении Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья Украины.

По состоянию на сегодня уже начато более 350 расследований по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Как сообщал недавно Фокус, в Украине полиция будет проверять подлинность COVID-сертификатов при помощи планшетов.

Также сообщалось, что украинцы после смешивания вакцин могут оформить COVID-сертификаты в "Дії".