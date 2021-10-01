МОЗ вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень через підозри в підробці COVID-сертифікатів

Членів керівництва медустанов можуть відсторонити на час проведення розслідування.

Міністерство охорони здоров'я України вимагає усунути керівництво 15 лікарень, де персонал імовірно підробляв COVID-сертифікати про вакцинацію. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

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МОЗ уже направило відповідні листи власникам закладів охорони здоров'я.

"Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу не причетний до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціює анулювання ліцензії установи охорони здоров'я та розрив контракту між установою та Національною службою здоров'я. У такому випадку територіальна громада фінансуватиме установу охорони здоров'я самостійно", — йдеться в повідомленні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я вже заявляли про подальше відсторонення керівників лікарень, де видають підроблені COVID-сертифікати. Процедура відбуватиметься так: відомство направить подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють лікарі, які оформили підроблений документ.

У поданні буде прохання відсторонити від роботи керівника медзакладу на час проведення слідства (до встановлення причетності самих керівників до діянь, які здійснюють їхні підлеглі).

Глава МОЗ Віктор Ляшко, коментуючи практику з підробленими COVID-сертифікатами, повідомив, що керівники повинні також нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхній лікарні.

Відзначимо, що при повторному порушенні МОЗ ініціює анулювання ліцензії установи охорони здоров'я та розрив контракту між установою та Національною службою здоров'я України.

Станом на сьогодні вже розпочато понад 350 розслідувань за фактом підробки документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19.

Як повідомляв нещодавно Фокус, в Україні поліція перевірятиме справжність COVID-сертифікатів за допомогою планшетів.

Також повідомлялося, що українці після змішування вакцин можуть оформити COVID-сертифікати в "Дії".