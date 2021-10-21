Смерть как аргумент. Как убедить вакцинироваться тех, кто выступает против прививок

До того, как мы начали ездить по миру, мы были противниками прививок. И когда нам пришлось столкнуться с израильскими больницами, я увидел, что на нас с нашим отрицанием прививок смотрят как на дикарей или умственно отсталых. Это заставило задуматься. Результат: моим детям много лет делают все прививки в Израиле.

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И я давно сторонник вакцинации. До начала ковида я каждый год делал прививки от гриппа. Я считаю, что без прививок человечество никогда не вылезло бы из средневековья, чумных городов, оспы, малярии, и десятков болезней, о которых мы никогда не слышали, но скоро, наверное, они о себе напомнят.

От ковида мы вакцинировались при первой же возможности, и не только для того, чтобы иметь зеленый сертификат, открывающий дорогу за границу и в рестораны красной зоны, но и для того, чтобы легче перенести следующие возможные заболевания ковидом. Вместе с нами вакцинировались и родители — люди старшего поколения, находящиеся в зоне повышенного риска. И при этом мне говорят: "Заставили маму вакцинироваться, а теперь у нее сердце прихватыватает".

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Невзирая на то, что мама с 14 лет на колхозных полях с сапкой, не останавливаясь, до шестидесяти с лишним, что человек в возрасте, что прожила жизнь. Но нет — это все от вакцинации. А на вопрос, позаботился ли человек о вакцинации сам, отвечают: "У меня другой взгляд на эти вещи".

Другой взгляд вот что дает: 98% терминальных больных в ковид-реанимациях — антивакцинаторы.

Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Все мои знакомые, успешные и состоявшиеся люди, пошли и сделали прививки. И в моем окружении, а это сотни человек, нет других мнений.

И их никто не заставлял — они ж бизнесмены, а не бюджетники. Или потому, что за годы практики бизнеса привыкли использовать все, что может помочь по-минимуму.

Однако общественное мнение другое. В Украине население состоит из тех, кто лучше всех все знает, это с нашим-то уровнем медицины и социального развития. И лучше всех разбирается в чипировании и мировом заговоре. А если и идут вакцинироваться — то чтобы пускали туда, куда соседа не пустят. Не из-за болезни, а из-за особых прав, которых нет у других.

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Нет экономики, социальной защиты, медицины, в любой стране на украинцев смотрят, как на животных, зато мы все всегда знаем лучше всех. Ведь здесь не Израиль, где население массово делает то, что говорит правительство, а кто не делает — тот фрик и отщепенец. Здесь — рептилоиды и теория заговора, с которой борются только тем, что каждый индивид умнее и прохаваннее всех остальных в совокупности.

Уже на следующий день после того, как Днепропетровск оказался в красной зоне, пункты вакцинации заполнились очередями из тысяч решивших вакцинироваться. В понедельник — 9 500, вторник — 11 000, среда — более 30 000 вакцинированных в городе.

И я не пойму: неужели это только из-за того, чтобы пускали в кафе на обеденном перерыве и в транспорт, доехать на любимую работу? Все так запущено? Такая клиника кромешная? Или проснулось самосознание граждан? Но если посмотреть на пассажиров в транспорте, так нет, не проснулось: на салон троллейбуса — 5-6 масок, и то, возможно, у людей, столкнувшихся за эти месяцы с тем, что ковид — это не шутка. Зато в разы выросли продажи фальшивых зеленых сертификатов. Их теперь столько же, сколько настоящих, а скоро станет больше, чем настоящих. Потому что — все знаем лучше всех.

У Украины первое в мире место по заболеваемости коронавирусом. Даже у обычного чемпиона в таких вещах, России, почему-то только второе, Наконец-то мы а) завоевали золото б) победили Россию.

Ничего, что в Олимпийских играх было одно из последних мест, мы обскачем мир в том, где мы по-настоящему хороши: в смертности, которой могло не быть. Население вымирает, но не поступается принципами.

Но вот что рассказывает главврач больницы Мечникова: "В шестикоечном отделении реанимации находится 28 крайне тяжелых терминальных больных. Все одинаково дышат через аппараты, не произнося ни единого слова. Свои пожелания они выражают только жестами. Здесь нет VIP-палат. Есть "VIP коридор" и "VIP уголки", где спасают жизнь".

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И, опять же: на салон любого транспорта — три-пять масок. Тогда как Латвия вводит сегодня локдаун и комендантский час для всех, включая вакцинированных. И вакцинированым, вместе со всеми — бан! Невзирая на лица и сертификаты. И будут сидеть в локдауне, со всеми прививками, включая бустерную.

Так, а шо делать? — спросят у меня. Не считать себя самыми умными, потому что это не так, и это видно по положению в стране. Сделать прививку не для того, чтобы пускали в транспорт, а для того, чтобы не умереть.

Хотя все это уже суетная возня: Из Британии идет еще один штамм, по сравнению с которым Дельта — это ясельки: в разы более заразный и смертельный. Возможно, он уровняет антиваксов и пламенных вакцинаторов, и все станут одно: земля. И никакая полемика не будет актуальна. Наверное, это и будет моментом истины.

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