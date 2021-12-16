Бог из кофемашины. Где найти и как выбрать хороший кофе

Меня спрашивают, как именно я нахожу поставщиков хорошего кофе и где я вообще их беру. Это очень просто.

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Вы просто берете и открываете кофейный бизнес. Это означает, что вы изучаете в разных местах города места с большим потоком людей, где можно открыть кофейню. Потом находите, у кого купить оборудование. Потом открываете одну кофейню, и смотрите, что будет. Вам кажется, что вы на верном пути. Вы докупаете еще оборудование, и открываете еще несколько кофеен. Все работает более-менее гладко, по меньшей мере есть некий оборот, про прибыль я пока говорить не буду. Вы докупаете еще оборудование и разворачиваете в городе целую сеть — в торговых центрах, на островках, маленьких кофейнях и даже на машинах.

И все это время вы перебираете и меняете разные сорта кофе из разных стран, и поставщиков. Это процесс бесконечный. Если итальянскую кофе-машину достаточно купить один раз, и она будет работать годами и десятилетиями, то с кофе так не получается. Вы не можете раз и навсегда выбрать поставщика, и покупать у него кофе, не пробуя, что он вам там продает.

Потому что кофе — странный продукт. Он разный. Один и тот же, но разный. Он то лучше, то хуже.

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Вообще, распространенная тенденция у многих поставщиков — вначале он более-менее неплохой, а потом становится все хуже и хуже. И основной смысл непрекращающихся поисков поставщика на протяжении лет — найти, наконец, такого, у которого кофе будет всегда одинаково хорошим.

Так наша сеть и работала. Один раз купленное оборудование работало без поломок, менялись баристы и поставщики печенек и прочих ништяков, а мы продолжали перебирать сорта и поставщиков кофе. И наконец остановились на том, что нам было нужно. Ведь из каждой закупленной в кофейни партии пару килограммовых пакетов ехали ко мне домой: мы пьем много кофе. Поэтому, благодаря бизнесу, дома всегда был в наличии такой, как надо, кофе.

Но времена изменились. Кофейни в том виде, как они были у нас, в Днепропетровске стали нерентабельными. И мы стали сворачивать сеть. Сворачивали, пока не осталось несколько точек. И тогда партнер предложил мне выкупить у меня мою долю в оставшемся бизнесе. Я, конечно продал, потому что кофейным бизнесом заниматься мне стало неинтересно: пришла эпоха наших айтишников и наших затей с Китаем.

Потом мои сотрудники долго продавали оборудование, которого было много. Кофе-машины, миксеры для молока, кофемолки, и прочее. Причем, продавали честно: забирая со склада очередную машину на продажу, они сначала везли ее к мастеру, он приводил ее в порядок, делал профилактику, обслуживание, менял изношенное, регулировал, подтягивал, подкручивал, и только после этого ее продавали.

Так я закрыл мой кофейный бизнес. Он не был ни сверхприбыльным, ни сверхубыточным. Он не оставил ярких впечатлений и прошел в ряду моих предприятий как-то скромно, почти незамеченным, и мне даже особо нечего рассказать о нем. Это не было что-то из ряда вон.

Но после этого бизнеса у меня осталось все же кое-что выдающееся и полезное: кофе домой я продолжаю покупать у того же поставщика и тех же сортов, которые мы покупали в наши кофейни. Это не меняется годами. Поэтому у меня дома и в офисах всегда хороший кофе. И, учитывая количество офисов, куда покупается этот кофе, объемы закупок в месяц получаются довольно солидными.

Вывод: хотите найти хороший кофе — организуйте кофейный бизнес и пройдите в нем каждый шаг своими ногами от открытия до ликвидации. И тогда вы точно будете ориентироваться в хорошем кофе и всегда будете знать, где его взять.

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